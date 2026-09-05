Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,92€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,15 %.
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Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|9,00Euro
|+30,74 %
|-
|Deutsche Bank
|10,00Euro
|+45,26 %
|-
|JPMorgan
|12,00Euro
|+74,32 %
|-
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,32 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|+16,21 %
|12.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+30,74 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+1,69 %
|12.08.2026
|UBS
|9,00EUR
|+30,74 %
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+45,26 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,32 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+74,32 %
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+45,26 %
|13.08.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|+30,74 %
|19.08.2026
+0,50 %
-4,50 %
-11,64 %
+0,85 %
-16,85 %
+29,82 %
-57,22 %
-80,50 %
+3,55 %
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