Aktie kaufen oder verkaufen
Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Linde Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 492,09€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,67 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|560,00USD
|+17,26 %
|02.08.2026
|BERENBERG
|550,00USD
|+15,17 %
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|564,00USD
|+18,10 %
|19.08.2026
|UBS
|612,00USD
|+28,15 %
|31.07.2026
-0,87 %
-1,96 %
-0,86 %
-5,29 %
+3,38 %
+14,98 %
+56,56 %
+182,22 %
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