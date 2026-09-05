Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 99,55€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +148,22 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|285,00Euro
|+610,63 %
|-
|Deutsche Bank
|265,00Euro
|+560,77 %
|-
|Berenberg Bank
|305,00Euro
|+660,50 %
|-
|JPMorgan
|275,00Euro
|+585,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|265,00DKK
|-11,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|-3,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|-3,26 %
|-
|JEFFERIES
|285,00DKK
|-4,93 %
|04.08.2026
|UBS
|332,00DKK
|+10,75 %
|04.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|200,00DKK
|-33,28 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|310,00DKK
|+3,41 %
|05.08.2026
|UBS
|332,00DKK
|+10,75 %
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|-3,26 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|285,00DKK
|-4,93 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|BERENBERG
|305,00DKK
|+1,74 %
|11.08.2026
|JPMORGAN
|275,00DKK
|-8,26 %
|24.08.2026
-1,81 %
+3,00 %
-0,04 %
+12,93 %
-15,82 %
-53,59 %
-3,95 %
+97,42 %
+2.294,33 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte