Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 24,38€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,52 %.
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Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|27,00Euro
|+16,88 %
|-
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-26,41 %
|12.08.2026
|RBC
|21,00EUR
|-9,09 %
|12.08.2026
|UBS
|26,00EUR
|+12,55 %
|12.08.2026
|UBS
|27,00EUR
|+16,88 %
|12.08.2026
|BERENBERG
|27,00EUR
|+16,88 %
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|-0,43 %
|13.08.2026
|BARCLAYS
|27,00EUR
|+16,88 %
|17.08.2026
-1,07 %
+0,64 %
+6,58 %
+37,27 %
+7,06 %
-16,00 %
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