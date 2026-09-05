Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 67,38€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,97 %.
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Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|60,00Euro
|+38,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+67,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+67,91 %
|-
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+38,01 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+72,51 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+38,01 %
|10.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|63,00EUR
|+44,91 %
|10.08.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+72,51 %
|18.08.2026
-0,53 %
-10,95 %
-12,57 %
-16,10 %
-35,91 %
+165,90 %
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