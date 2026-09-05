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    Bullen gegen Bären

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    Stillstand bei Almonty Industries: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Bei Almonty Industries herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob Profitabler Hochlauf der Sangdong-Mine bei hohen Wolframpreisen oder Durststrecke bis Q3-Zahlen in einem für Minenwerten schwierigen Zinsumfeld stärker wiegt.

    Bullen gegen Bären - Stillstand bei Almonty Industries: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: 1296446963

    Die Aktie von Almonty Industries gehörte in dieser Woche zu den auffällig intensiv diskutierten Werten im wallstreetONLINE-Forum. Trotz einer nur moderaten Wochenperformance von +0,6 Prozent zwischen einem Hoch von 18,40 US-Dollar und einem Tief von 16,63 US-Dollar entzündete sich eine lebhafte Debatte. Im Zentrum stand weniger die kurzfristige Kursentwicklung als die Frage, in welchem Ausmaß das laufende Aktienrückkaufprogramm den Kursverlauf prägt und ob dadurch ein belastbarer Boden im Bereich um 15 Euro entsteht.

    Kontroverse um Kursmuster und Aktienrückkauf

    Mehrere Anleger sehen in den Tagesverläufen der vergangenen Handelstage ein wiederkehrendes Muster: ein fester Start, anschließende Schwäche und zum Schluss ein Dreh in Richtung grüner Vorzeichen. Einige Beiträger führen dieses Verhalten auf einen systematischen Käufer zurück, der die Kurse gegen Handelsende stützt. Als wahrscheinlichste Erklärung wird das laufende Aktienrückkaufprogramm genannt, das nach Einschätzung der Community seit Tagen kontinuierlich Aktien einsammelt und damit die Marke um 15 Euro verteidigt.

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    Konkrete Volumenbeobachtungen – etwa mehr als eine Million gehandelte Stücke innerhalb einer Stunde – werden als Indiz für einen größeren, planvoll agierenden Marktteilnehmer interpretiert. Ob es sich dabei tatsächlich um das Unternehmen im Rahmen des Rückkaufprogramms oder um einen institutionellen Investor handelt, bleibt Spekulation. Einigkeit besteht jedoch darin, dass das vergleichsweise niedrige relative Handelsvolumen von zuletzt rund 0,6-fach zum Wochenschnitt für verstärkbare Kursausschläge sorgt: Bereits mittelgroße Orders können sichtbare Spuren im Chart hinterlassen.

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    Kritische Stimmen verweisen auf die damit einhergehende Intransparenz. Solange keine detaillierten Rückkaufdaten vorliegen, bleibe unklar, wie stark der Marktpreis von unternehmensseitigen Aktivitäten beeinflusst wird. Die Frage nach Meldefristen und Veröffentlichungspflichten zu den gekauften Stückzahlen taucht mehrfach auf und unterstreicht die Unsicherheit darüber, wie tragfähig der aktuelle Kursboden tatsächlich ist.

    Optimismus dank Sangdong-Hochlauf und Wolframpreis

    Auf der fundamentalen Seite stützt vor allem der Blick auf die Wolfram-Märkte den Optimismus vieler Forumsbeiträge. Die begleitende Berichterstattung über einen massiven Preisanstieg bei Wolfram wird als Rückenwind für Almonty interpretiert. In der Community herrscht die Erwartung, dass der Hochlauf der Sangdong-Mine bei anhaltend hohen Preisen mittelfristig zu deutlich steigenden Erlösen führen dürfte. Der derzeit noch negative Ergebnisstand, sichtbar im KGV des Vorjahres von -20,62, wird daher eher als Übergangsphase verstanden.

    Die Mine Sangdong gilt in vielen Einschätzungen als Schlüsselprojekt. Es dominiert die Vorstellung, dass mit dem zunehmenden Produktionshochlauf ein sprunghafter Ergebniseffekt möglich sei. Externe Analysen, die Kursregionen von 14 bis 15 Euro als angemessen einstufen und potenziell höhere Ziele in Aussicht stellen, werden in den Diskussionen überwiegend positiv aufgenommen. Bemerkenswert ist die Präferenz vieler Anleger für vorsichtige Formulierungen externer Research-Häuser: Eher konservative Annahmen zu Umsatz- und Ergebnispotenzialen gelten als Chance für positive Überraschungen in kommenden Quartalen.

    Auch die Bewertung der Bilanzsituation fällt in Teilen der Community konstruktiv aus. In einzelnen Beiträgen wird betont, dass Almonty aktuell nicht dringend auf zusätzliche Kredite angewiesen sei, was im Umfeld steigender oder anhaltend hoher Zinsen als Vorteil interpretiert wird. Damit könne sich das Unternehmen den Hochlauf von Sangdong leisten, ohne in ungünstigen Marktphasen zu teurer Refinanzierung gezwungen zu sein.

    Zinsumfeld, Wartezeit und Chartmarken prägen die Skepsis

    Auf der Gegenseite stehen Anleger, die vor einer längeren Durststrecke warnen. Ein wiederkehrendes Argument: Bis zur Veröffentlichung der Q3-Zahlen dauert es nach Einschätzung der Schreiber noch rund zwei Monate, in denen konkrete operative Fortschritte nur begrenzt sichtbar werden könnten. In dieser Phase wird mit einer erhöhten Anfälligkeit für Rücksetzer gerechnet, zumal die Kursbewegungen kurzfristig stark von Stimmungsumschwüngen und allgemeinen Marktnachrichten getrieben seien.

    Besondere Aufmerksamkeit gilt der US-Geldpolitik. Mehrere Beiträge verknüpfen die Entwicklung von Almonty mit den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten und den daraus resultierenden Zinsfantasien. Gute Arbeitsmarktzahlen würden eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank unwahrscheinlicher machen, teils sei sogar eine zusätzliche Anhebung in den Erwartungen der Märkte eingepreist. In der Community herrscht weitgehend Konsens, dass höhere Leitzinsen traditionell ein schwieriges Umfeld für Minenwerte darstellen, was die aktuelle Schwäche vieler Rohstofftitel erklären solle.

    Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass der Gesamtmarktverlauf Almonty Grenzen setzt, unabhängig von den unternehmensspezifischen Perspektiven. Kurzfristig dominieren daher charttechnische Marken: Als zentrale Unterstützung gilt das Wochentief bei 16,63 US-Dollar, während das Wochenhoch bei 18,40 US-Dollar als unmittelbarer Widerstand gesehen wird. Innerhalb dieser Spanne versuchen optimistische Anleger, eine Bodenformation auszumachen, während skeptischere Beobachter das zuletzt schwache Wochensignal betonen.

    Für die kommende Woche richten sich die Blicke damit vor allem auf die Stabilität des vermuteten Kursbodens umgerechnet nahe der 15-Euro-Zone sowie auf neue Hinweise zur US-Zinspolitik. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 18,40 US-Dollar könnte nach diesen Einschätzungen ein Signal für eine Fortsetzung der Erholung setzen. Umgekehrt würde ein Bruch der Unterstützung bei 16,63 US-Dollar die Debatte über die Tragfähigkeit des durch das Aktienrückkaufprogramm gestützten Kursniveaus neu entfachen, bis neue operative Daten – insbesondere die Q3-Zahlen – den fundamentalen Trend deutlicher sichtbar machen.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 18,40$ / 16,63$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 4,30 Mrd.USD

    Stand: 05.09.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 18,40$ und das Wochentief bei 16,63$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    -1,51 %
    +0,63 %
    +27,32 %
    -9,25 %
    +319,33 %
    +268,34 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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