Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Robert - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die L'Oreal Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 396,29€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,89 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00EUR
|-11,72 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.08.2026
|JEFFERIES
|377,00EUR
|-2,12 %
|05.08.2026
|BERENBERG
|442,00EUR
|+14,76 %
|09.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+5,15 %
|11.08.2026
|JPMORGAN
|375,00EUR
|-2,64 %
|11.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+5,15 %
|19.08.2026
|UBS
|430,00EUR
|+11,64 %
|19.08.2026
+1,69 %
-2,19 %
-2,57 %
+2,28 %
-4,71 %
-6,80 %
-4,14 %
+53,94 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte