Aktie kaufen oder verkaufen
Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 8,86€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,73 %.
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Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|9,00Euro
|+20,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+7,24 %
|-
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+34,05 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+34,05 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|9,00EUR
|+20,64 %
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+7,24 %
|06.08.2026
|UBS
|8,00EUR
|+7,24 %
|31.07.2026
+2,05 %
-0,81 %
-0,95 %
-29,30 %
+33,27 %
+32,43 %
+1,46 %
-48,88 %
-46,71 %
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