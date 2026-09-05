Aktie kaufen oder verkaufen
Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Douglas Service GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 9,86€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Douglas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|7,00Euro
|-12,94 %
|-
|Berenberg Bank
|14,00Euro
|+74,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00EUR
|+11,94 %
|12.08.2026
|UBS
|8,00EUR
|-0,50 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+24,38 %
|12.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|-12,94 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|+74,13 %
|13.08.2026
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