Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 50,88€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,95 %.
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Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|54,00Euro
|+43,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+59,15 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+0,80 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+22,02 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+64,46 %
|06.08.2026
|UBS
|47,00EUR
|+24,67 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+22,02 %
|07.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|54,00EUR
|+43,24 %
|07.08.2026
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