Aktie kaufen oder verkaufen
Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 80,33€. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Ottobock Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|88,00Euro
|+51,20 %
|-
|UBS
|78,00Euro
|+34,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+46,05 %
|-
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+42,61 %
|13.08.2026
|UBS
|74,00EUR
|+27,15 %
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+42,61 %
|14.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|88,00EUR
|+51,20 %
|14.08.2026
|BERENBERG
|66,00EUR
|+13,40 %
|17.08.2026
|UBS
|78,00EUR
|+34,02 %
|21.08.2026
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