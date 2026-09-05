Aktie kaufen oder verkaufen
TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Petra Nowack - 1757462684
Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TKMS Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TKMS Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 108,60€. Die TKMS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,90 %.
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Analysten und Kursziele für die TKMS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|115,00Euro
|+37,56 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|76,00EUR
|-9,09 %
|12.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00EUR
|+49,52 %
|12.08.2026
|METZLER
|115,00EUR
|+37,56 %
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|112,00EUR
|+33,97 %
|13.08.2026
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