Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 57,90€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,75 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+21,99 %
|03.08.2026
|BERENBERG
|50,00GBP
|+5,17 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|39,00GBP
|-17,97 %
|11.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+21,99 %
|19.08.2026
|UBS
|44,00GBP
|-7,45 %
|31.07.2026
-0,22 %
-0,65 %
-0,88 %
+15,80 %
+0,98 %
+17,57 %
+18,35 %
+24,14 %
+440,58 %
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