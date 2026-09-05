Aktie kaufen oder verkaufen
Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.
Analysten und Kursziele für die Qiagen Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|-
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
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|JEFFERIES
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|-
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|06.08.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
-0,95 %
+0,20 %
+3,50 %
+21,43 %
-10,13 %
-22,54 %
-33,61 %
+29,14 %
+1.458,64 %
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