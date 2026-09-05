Aktie kaufen oder verkaufen
SpaceX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur SpaceX Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die SpaceX Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SpaceX Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SpaceX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SpaceX Aktie beträgt 234,74€. Die SpaceX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,66 %.
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Analysten und Kursziele für die SpaceX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Bernstein
|248,00US-Dollar
|+67,62 %
|-
|Deutsche Bank
|255,00US-Dollar
|+72,36 %
|-
|Goldman Sachs
|220,00US-Dollar
|+48,70 %
|-
|UBS
|210,00US-Dollar
|+41,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00USD
|+58,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00USD
|+58,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00USD
|+58,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00USD
|+72,36 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+61,54 %
|02.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+61,54 %
|05.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|220,00USD
|+48,70 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|240,00USD
|+62,22 %
|05.08.2026
|RBC
|225,00USD
|+52,08 %
|05.08.2026
|UBS
|210,00USD
|+41,94 %
|05.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+67,62 %
|06.08.2026
|UBS
|210,00USD
|+41,94 %
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+67,62 %
|20.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+67,62 %
|20.08.2026
|JPMORGAN
|240,00USD
|+62,22 %
|25.08.2026
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