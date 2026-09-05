Amprion-Chef fordert mehr Freiheiten zum Eigenschutz

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Chef des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, Christoph Müller, fordert nach den Attacken auf das deutsche Stromnetz von der Politik mehr Freiheiten, damit Unternehmen sich schützen können. "Die Wirtschaft muss viele Angaben zu Strom- und Gasnetzen öffentlich machen und ins Netz stellen. So machen wir es Attentätern unnötig leicht - egal, aus welcher Ecke sie kommen", sagte Müller der "Rheinischen Post". Er forderte: "Wir wünschen uns von der Bundesregierung, dass sie die Transparenzvorschriften entschärft."

Weiter forderte der Firmenchef mehr Freiheiten beim Einsatz von Videoüberwachung und Drohnen. So sei es nicht erlaubt, dass Drohnen regelmäßig Leitungen abfliegen und überwachen, bemängelte Müller. Auch dürften die Unternehmen mit Kameras nur das eigene Gelände beobachten, nicht aber die Umgebung. "Wir appellieren an Bund und Länder, uns Videoüberwachung um unsere Anlagen herum zu erlauben", sagte Müller.