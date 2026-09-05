BSI warnt nach Daten-Leak vor erhöhter Cyber-Bedrohung
- BSI warnt vor erhöhter Bedrohung nach Datenleck
- Hack-and-Leak-Angriffe vor der Berlin-Wahl möglich
- Hacker veröffentlichten 5,8 Terabyte im Darknet
BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Veröffentlichung von Daten der Berliner Verwaltung durch Cyberkriminelle weist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf eine erhöhte Bedrohungslage hin. "Das BSI weist explizit darauf hin, dass sich aus der Veröffentlichung gestohlener Daten verschiedene Risiken für die Betroffenen und letztlich für die Gesellschaft ergeben können", erklärte ein Sprecher.
Für den politischen Raum bestehe insbesondere vor Wahlen die Gefahr sogenannter Hack & Leak Operationen. Dabei werden gestohlene Dokumente, E-Mails oder Ähnliches zu einem für den Angreifer günstigen Zeitpunkt veröffentlicht und dabei womöglich in einen falschen Zusammenhang gerückt. In Berlin wird am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.
Tat vermutlich "ausschließlich finanziell motiviert"
Dass die kriminellen Hacker, die nach dem Ablauf ihres Ultimatums an den Berliner Senat die von ihnen erbeuteten Daten online gestellt haben, eine politische Absicht verfolgen, wird laut BSI jedoch nicht vermutet. Man gehe davon aus, dass die Tat "ausschließlich finanziell motiviert" gewesen sei.
Das BSI weist zudem auf eine erhöhte Bedrohung durch gezielte Phishing-Angriffe nach dem Datenabfluss hin. Insbesondere Menschen, die in Kontakt mit betroffenen Personen oder Institutionen standen, sollten deshalb besonders aufmerksam sein. "Darüber hinaus können Daten, die Informationen zu kritischen Infrastrukturen, Unternehmen und Organisationen enthalten, je nach Sensibilität der Daten ebenfalls eine Erhöhung der Bedrohungslage bewirken", warnt das Bundesamt. Betroffene sollten prüfen, ob sie konkret von einem Datenleak betroffen sind und welcher Art die veröffentlichten Daten sind sowie gegebenenfalls Prozesse zu verändern.
Forderung von rund zwei Millionen Euro
Die Berliner Verwaltung hatte den am 14. August bekanntgewordenen Cyberangriff bestätigt. Die kriminelle Hackergruppe Rhysida forderte ein Lösegeld von 30 Bitcoin - umgerechnet rund zwei Millionen Euro. Der Berliner Senat erklärte, nicht zahlen zu wollen. Nach dem Verstreichen einer Frist am Freitagnachmittag machte die Hackergruppe ihre Drohung wahr: Es wurde ein 5,8 Terabyte großes Datenpaket im Darknet veröffentlicht./abc/DP/zb
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Kranke Menschen sollte man nicht ansprechen...die antworten nämlich gerne...und dann wird man sie nicht mehr los...
Würde mich interessieren, was die Gründe dafür sind…
Vielleicht sind ja schon ein paar auf dem Trip, dass wenn Frankreich seine Schulden bei der Nationalbank löscht, dass Papier- und Buchgeld auch nicht viel anderes sind, als Bitcoin…nur eben mit dem Nachteil, dass das Geld auf das Staatsgebiet limitiert ist und regelmäßig und immer heftiger verwässert wird…
Ok, hinter Bitcoin steht gar keine Staatsgewalt und jeder Staat kann Bitcoin bei sich verbieten.
Aber wenn sie damit anfangen, schießt der Kurs meiner Meinung nach erst recht nach oben, weil dann klar ist, dass Bitcoin eine echte Konkurrenz zu nationalen Währungen darstellt 😉
Und noch weitere Vorteile hat der Bitcoin - aber die kennen wir ja alle 😉
In einem solchen Szenario werden wir wohl eher den Bitcoin als Tenbagger in kurzer Zeit erleben. Und dann kommt es darauf an, investiert zu sein bevor es knallt..
Aber ja, sollte der Kurs nochmal stark runter werd ich nochmal richtig viel Papiergeld in Bitcoin umwandeln - zumindest für meine Verhältnisse 😉