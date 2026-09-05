Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 36/26
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 36/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 36/26: +11,95 %
Performance KW 36/26: +11,95 %
DAX Top 1
Mercedes-Benz Group
Performance KW 36/26: +5,73 %
Performance KW 36/26: +5,73 %
DAX Top 2
BMW
Performance KW 36/26: +5,43 %
Performance KW 36/26: +5,43 %
DAX Top 3
Commerzbank
Performance KW 36/26: +4,94 %
Performance KW 36/26: +4,94 %
DAX Top 4
Continental
Performance KW 36/26: +4,89 %
Performance KW 36/26: +4,89 %
DAX Top 5
GEA Group
Performance KW 36/26: -5,14 %
Performance KW 36/26: -5,14 %
DAX Flop 1
Beiersdorf
Performance KW 36/26: -6,29 %
Performance KW 36/26: -6,29 %
DAX Flop 2
Siemens
Performance KW 36/26: -6,71 %
Performance KW 36/26: -6,71 %
DAX Flop 3
Fresenius
Performance KW 36/26: -6,88 %
Performance KW 36/26: -6,88 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 36/26: -12,68 %
Performance KW 36/26: -12,68 %
DAX Flop 5
Elmos Semiconductor
Performance KW 36/26: +5,91 %
Performance KW 36/26: +5,91 %
TecDAX Top 1
PVA TePla
Performance KW 36/26: +5,32 %
Performance KW 36/26: +5,32 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 36/26: +3,50 %
Performance KW 36/26: +3,50 %
TecDAX Top 3
Ottobock
Performance KW 36/26: +3,02 %
Performance KW 36/26: +3,02 %
TecDAX Top 4
Deutsche Telekom
Performance KW 36/26: +2,56 %
Performance KW 36/26: +2,56 %
TecDAX Top 5
Sartorius Vz.
Performance KW 36/26: -5,58 %
Performance KW 36/26: -5,58 %
TecDAX Flop 1
Nordex
Performance KW 36/26: -6,49 %
Performance KW 36/26: -6,49 %
TecDAX Flop 2
Verbio
Performance KW 36/26: -7,24 %
Performance KW 36/26: -7,24 %
TecDAX Flop 3
Nemetschek
Performance KW 36/26: -10,88 %
Performance KW 36/26: -10,88 %
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 36/26: -11,04 %
Performance KW 36/26: -11,04 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 36/26: +5,26 %
Performance KW 36/26: +5,26 %
US 30 Top 1
Walmart
Performance KW 36/26: +3,94 %
Performance KW 36/26: +3,94 %
US 30 Top 2
Johnson & Johnson
Performance KW 36/26: +3,10 %
Performance KW 36/26: +3,10 %
US 30 Top 3
Merck & Co
Performance KW 36/26: +2,27 %
Performance KW 36/26: +2,27 %
US 30 Top 4
Walt Disney
Performance KW 36/26: -2,46 %
Performance KW 36/26: -2,46 %
US 30 Top 5
Nike (B)
Performance KW 36/26: -2,78 %
Performance KW 36/26: -2,78 %
US 30 Flop 1
3M
Performance KW 36/26: -2,85 %
Performance KW 36/26: -2,85 %
US 30 Flop 2
McDonald's
Performance KW 36/26: -3,47 %
Performance KW 36/26: -3,47 %
US 30 Flop 3
SanDisk Corporation
Performance KW 36/26: +16,90 %
Performance KW 36/26: +16,90 %
US Tech 100 Top 1
Alnylam Pharmaceuticals
Performance KW 36/26: +12,28 %
Performance KW 36/26: +12,28 %
US Tech 100 Top 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 36/26: +10,54 %
Performance KW 36/26: +10,54 %
US Tech 100 Top 3
Micron Technology
Performance KW 36/26: +8,96 %
Performance KW 36/26: +8,96 %
US Tech 100 Top 4
Astera Labs
Performance KW 36/26: +8,48 %
Performance KW 36/26: +8,48 %
US Tech 100 Top 5
Palo Alto Networks
Performance KW 36/26: -10,06 %
Performance KW 36/26: -10,06 %
US Tech 100 Flop 1
Synopsys
Performance KW 36/26: -10,90 %
Performance KW 36/26: -10,90 %
US Tech 100 Flop 2
Axon Enterprise
Performance KW 36/26: -13,90 %
Performance KW 36/26: -13,90 %
US Tech 100 Flop 3
Cadence Design Systems
Performance KW 36/26: -14,15 %
Performance KW 36/26: -14,15 %
US Tech 100 Flop 4
Autodesk
Performance KW 36/26: -15,87 %
Performance KW 36/26: -15,87 %
US Tech 100 Flop 5
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 36/26: +11,95 %
Performance KW 36/26: +11,95 %
Eurozone 50 Top 1
Mercedes-Benz Group
Performance KW 36/26: +5,73 %
Performance KW 36/26: +5,73 %
Eurozone 50 Top 2
BMW
Performance KW 36/26: +5,43 %
Performance KW 36/26: +5,43 %
Eurozone 50 Top 3
BASF
Performance KW 36/26: +4,30 %
Performance KW 36/26: +4,30 %
Eurozone 50 Top 4
ING Group
Performance KW 36/26: +4,30 %
Performance KW 36/26: +4,30 %
Eurozone 50 Top 5
EssilorLuxottica
Performance KW 36/26: -5,09 %
Performance KW 36/26: -5,09 %
Eurozone 50 Flop 1
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 36/26: -5,51 %
Performance KW 36/26: -5,51 %
Eurozone 50 Flop 2
Hermes International
Performance KW 36/26: -6,09 %
Performance KW 36/26: -6,09 %
Eurozone 50 Flop 3
Siemens
Performance KW 36/26: -6,71 %
Performance KW 36/26: -6,71 %
Eurozone 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 36/26: -12,68 %
Performance KW 36/26: -12,68 %
Eurozone 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 36/26: +4,82 %
Performance KW 36/26: +4,82 %
CH 20 Top 1
Novartis
Performance KW 36/26: +4,18 %
Performance KW 36/26: +4,18 %
CH 20 Top 2
Swiss Life Holding
Performance KW 36/26: +2,28 %
Performance KW 36/26: +2,28 %
CH 20 Top 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 36/26: -4,16 %
Performance KW 36/26: -4,16 %
CH 20 Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 36/26: -8,24 %
Performance KW 36/26: -8,24 %
CH 20 Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 36/26: +14,93 %
Performance KW 36/26: +14,93 %
AT 20 Top 1
UNIQA Insurance Group
Performance KW 36/26: +6,67 %
Performance KW 36/26: +6,67 %
AT 20 Top 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 36/26: +4,59 %
Performance KW 36/26: +4,59 %
AT 20 Top 3
PORR
Performance KW 36/26: -5,00 %
Performance KW 36/26: -5,00 %
AT 20 Top 4
Wienerberger
Performance KW 36/26: -5,59 %
Performance KW 36/26: -5,59 %
AT 20 Top 5
Bank of China (H)
Performance KW 36/26: +10,11 %
Performance KW 36/26: +10,11 %
HK 50 Top 1
China Construction Bank (H)
Performance KW 36/26: +9,58 %
Performance KW 36/26: +9,58 %
HK 50 Top 2
Lenovo Group
Performance KW 36/26: +8,30 %
Performance KW 36/26: +8,30 %
HK 50 Top 3
Aluminum of China (H)
Performance KW 36/26: +6,82 %
Performance KW 36/26: +6,82 %
HK 50 Top 4
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 36/26: +6,11 %
Performance KW 36/26: +6,11 %
HK 50 Top 5
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 36/26: -4,82 %
Performance KW 36/26: -4,82 %
HK 50 Flop 1
Henderson Land Development
Performance KW 36/26: -4,95 %
Performance KW 36/26: -4,95 %
HK 50 Flop 2
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 36/26: -5,88 %
Performance KW 36/26: -5,88 %
HK 50 Flop 3
BYD
Performance KW 36/26: -6,05 %
Performance KW 36/26: -6,05 %
HK 50 Flop 4
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 36/26: -6,23 %
Performance KW 36/26: -6,23 %
HK 50 Flop 5
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