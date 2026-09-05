Die Borussia Dortmund-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Im Zentrum der Diskussion stand die Einschätzung, ob der BVB mit der Kombination aus verjüngtem Kader, sinkenden Kosten und künftig zufließenden Transfergeldern tatsächlich stabiler aufgestellt ist – oder ob die erwarteten Mittel und sportlichen Erfolge zu ambitioniert kalkuliert werden. Mehrere Beiträge griffen übereinstimmend Medienberichte auf, wonach dem Klub aus früheren Verkäufen in den kommenden Jahren noch ein hoher zweistelliger Millionenbetrag zufließen soll. Diese Einschätzung der Community stützt das Bild eines Finanzpolsters, das die aktuelle Transferoffensive teilweise erklärt, bleibt jedoch mangels offizieller Detailzahlen spekulativ.

Die Aktie von Borussia Dortmund stand in dieser Woche im Fokus der Anleger, obwohl sich der Kurs mit einem Minus von 0,5 Prozent und einer Spanne zwischen 3,195 und 3,325 Euro nur leicht bewegte. Dass die Diskussion im Forum dennoch an Fahrt aufnahm, lag weniger an der Kursdynamik als an der Bewertung der neuen sportlichen und wirtschaftlichen Ausrichtung unter Sportdirektor Ole Book. Vor allem die Frage, ob die Transferstrategie und die stark an der Champions League ausgerichtete Finanzplanung den Aktienkurs nachhaltig beleben können, dominierte die Debatte.

Als positiv wurde gewertet, dass die Borussia zuletzt trotz eines gemeldeten Fehlbetrags laut Berichten etwa 75 Millionen Euro in Neuzugänge investiert, gleichzeitig aber die Kaderkosten deutlich gesenkt habe. Die Community sieht darin einen strukturellen Bruch mit der Vergangenheit: Weg von teuren, etablierten Namen hin zu technisch starken, entwicklungsfähigen Spielern, die sportlich helfen und zugleich Transferwerte schaffen sollen. Dass der Kader kleiner und nach Einschätzung vieler Nutzer homogener geworden ist, gilt als Kernstück des neuen Modells.

Optimismus: Fleiß, Scouting und Wertschöpfungspotenzial

Ein großer Teil der Beiträge stellte die Person Ole Book in den Mittelpunkt. Seine akribische Vorbereitung, mehrere parallele Szenarien im Transfermarkt und das schnelle Nachsteuern bei Ausfällen wurden immer wieder hervorgehoben. Speziell die Verpflichtungen von Talenten wie Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias, Joane Gadou oder Ethan Nwaneri werden als Indiz dafür gesehen, dass der BVB zum früheren Profil als Talenteentwickler zurückkehrt. Die Community verbindet damit die Hoffnung auf künftige stille Reserven im Kader, die in der Bilanz zunächst kaum sichtbar sind, langfristig aber Kursfantasie liefern könnten.

Positiv aufgenommen wurde auch, dass der Klub laut Berichten zunehmend auf Ratenzahlungen bei Transfers setzt und damit die Liquiditätsbelastung streckt. In Verbindung mit Einsparungen bei Gehältern und sonstigen Aufwendungen – etwa durch Effizienzprogramme im Betrieb – entsteht in der Wahrnehmung der Anleger ein Bild größerer finanzieller Flexibilität. Hinzu kommt die Erwartung steigender Sponsoringerlöse, was die wirtschaftliche Abhängigkeit von einzelnen Spielerverkäufen perspektivisch mindern soll. In der Summe erkennt ein Teil der Community in diesem Ansatz die Grundlage für mittelfristig wieder anziehende Kurse, zumal das aktuelle Kursniveau bei einer Marktkapitalisierung von rund 359 Millionen Euro und einem hohen Vorjahres-KGV als eher moderat eingeschätzt wird.

Skepzis: Champions League als Sollbruchstelle

Die kritischeren Stimmen richten den Blick vor allem auf die Risiken der stark erfolgsabhängigen Planung. In mehreren Beiträgen wird herausgestellt, dass die Klubführung intern offenbar das Erreichen des Champions-League-Achtelfinals fest einkalkuliert. Aus der Community-Perspektive ist dies der neuralgische Punkt: Bleibt der sportliche Erfolg aus, können die erwarteten Mehreinnahmen aus der Königsklasse nicht realisiert werden, was die gesamte Kalkulation empfindlich treffen würde. Vorjahre mit frühem Ausscheiden werden als warnendes Beispiel genannt.

Hinzu kommen sportliche Unsicherheiten: Der Verzicht auf Kapitän Emre Can im gemeldeten Champions-League-Kader nach Kreuzbandriss, weitere verletzungsbedingte Ausfälle und die spekulierte Rückrufoption bei Leihspieler Ethan Nwaneri nähren Zweifel daran, ob der Kader die hohe Doppel- und Dreifachbelastung dauerhaft tragen kann. Zwar erzeugen die jungen Talente an der Börse Fantasie, doch verweisen skeptische Nutzer darauf, dass der sportliche Wert zunächst bewiesen werden muss. Auch die Abhängigkeit von Transferforderungen aus der Vergangenheit wird kritisch gesehen: Ausstehende Raten sind solange nur Forderungen, bis sie tatsächlich zufließen.

Teilweise wird zudem infrage gestellt, ob die aktuelle Transferphase bereits einen nachhaltigen Trendwechsel markiert oder ob der Klub bei ausbleibendem Erfolg doch wieder zu großvolumigen Verkäufen zentraler Leistungsträger gezwungen sein könnte. Angesichts des hohen KGV der Vergangenheit bleibt für einige Anleger offen, wie schnell sich die erwartete Ergebnisverbesserung wirklich in den Kennzahlen und damit im Kurs niederschlagen kann.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf den sportlichen Start in die Champions-League-Saison und die Partien in der Bundesliga. Das gemeldete Wochentief von 3,195 Euro dient kurzfristig als erste Unterstützung, während das Wochenhoch bei 3,325 Euro als unmittelbarer Widerstand gilt. Je nachdem, wie der BVB sportlich in die neue Europapokalsaison startet und wie sich die Verletztenlage entwickelt, könnte sich entscheiden, ob die Marktteilnehmer die neue Dortmunder Strategie weiterhin mit Vorschusslorbeeren begleiten – oder ob die Zweifel an der Tragfähigkeit des Modells lauter werden.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,5 % Wochenhoch / Wochentief 3,325€ / 3,195€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 358,79 Mio.EUR

Stand: 05.09.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,325€ und das Wochentief bei 3,195€ die zunächst wichtigsten Marken.

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