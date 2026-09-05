Heidelberg Materials: Nach Höhenflug im Korrekturmodus – Aktie im neutralen Feld

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 163,85 Euro (Stand 3. September 2026). Damit notiert Heidelberg Materials klar oberhalb des Drei-Jahres-Tiefs von 66,20 Euro, aber gleichzeitig in respektvollem Abstand zum Hoch bei 239,30 Euro. Ausgehend vom Tief hat der Titel rund 97,65 Euro gewonnen und damit gut die Hälfte der gesamten Aufwärtsstrecke der vergangenen Jahre wieder abgegeben. Im Verhältnis zur Handelsspanne der letzten drei Jahre bewegt sich der Kurs damit grob im mittleren Bereich: etwa 56 Prozent über dem Tief, aber rund 31 Prozent unter dem Rekordhoch. Charttechnisch ist die Aktie damit aus der überhitzten Zone klar herausgelaufen und befindet sich in einer Phase der Neuorientierung.

Über den betrachteten Zeitraum von knapp drei Jahren zeigt die Heidelberg-Materials-Aktie eine beeindruckende Aufwärtsbewegung mit klar strukturierten Phasen. Vom Tiefpunkt bei 66,20 Euro am 20. Oktober 2023 startete ein mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend, der sich ab Ende 2023 und im Verlauf von 2024 deutlich beschleunigte. In mehreren Wellen schob sich der Kurs immer weiter nach oben und markierte am 27. Januar 2026 bei 239,30 Euro das Drei-Jahres-Hoch. Im Anschluss setzte jedoch eine ausgeprägte Korrektur ein: Seit diesem Hoch dominieren tiefere Hochs und tiefere Tiefs, sodass sich das Bild von einem steilen Bullenmarkt hin zu einer reifen Korrekturphase gewandelt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Mittelfristiger Trend deutet auf Belastung hin

Die mittelfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach den starken Notierungen im Bereich 200 bis über 230 Euro in den vergangenen Monaten und der anschließenden Korrektur derzeit näherungsweise um die 185 Euro-Marke. Damit handelt die Aktie mit 163,85 Euro spürbar darunter – der Abschlag liegt bei rund 11 Prozent. Dieser Abstand signalisiert einen angeschlagenen mittelfristigen Trend: Der vorherige Aufwärtstrend ist gebrochen, und aus charttechnischer Sicht dominiert zunächst eine Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase. Erst ein nachhaltiger Rebreak über die 200-Tage-Linie würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidungszonen klar definiert

Auf der Unterseite ragt das Mehrjahrestief bei 66,20 Euro als langfristige Schlüsselunterstützung heraus, die im aktuellen Kursniveau allerdings weit entfernt ist. Für die nähere Betrachtung ist vor allem der Bereich um 160 bis 162 Euro relevant: Hier verliefen in den vergangenen Wochen mehrere Tiefpunkte und Wendebereiche, sodass diese Zone als kurzfristige Auffanglinie fungiert. Darüber kann der Bereich um 170 bis 175 Euro als weitere Zwischenunterstützung angesehen werden, der in den Monaten Juni und Juli 2026 mehrfach angelaufen wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 180 und 185 Euro auf einen hartnäckigen Widerstand, der mit der Nähe zur 200-Tage-Linie eine doppelte Hürde bildet. Darüber folgen im Bereich 200 bis 205 Euro die nächsten markanten Barrieren, ehe die Zone um 221 bis 225 Euro als frühere Konsolidierungszone und letztlich das Drei-Jahres-Hoch bei 239,30 Euro als übergeordneter Widerstand ins Blickfeld rücken.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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