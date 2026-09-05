Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Prada gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,82 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,96 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Prada investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -11,89 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Prada verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,05 % Dividendenrendite bietet Prada ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,82 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Prada für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,05 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,96. Prada weist eine Marktkapitalisierung von 10,99 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,05 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Prada S.p.A. ist ein italienischer Luxuskonzern mit Fokus auf Design, Produktion und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen und Accessoires (u.a. Marken Prada, Miu Miu, Church’s). Stark im High-End-Segment mit globalem Retail-Netz. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Hermès, Chanel. USP: italienische Designtradition, starke Markenidentität, hohe Preissetzungsmacht.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Prada konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +18,82 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Prada Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Prada Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 4,2950€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,05 %, eine Investition von etwa 296.297€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,164974 +5,42 % +4,05 % 2025 0,156496 +11,39 % +2,98 % 2024 0,140488 +27,01 % +1,79 % 2023 0,110616 +58,79 % +1,62 % 2022 0,069663 0,00 % +1,22 %

Warum Prada für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,05 %

Stetiges Dividendenwachstum: +18,82 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,96

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 24.692 € 3.000 € 74.075 € 6.000 € 148.149 € 12.000 € 296.297 €

Prada Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,59 % 1 Monat -12,63 % 3 Monate +7,78 % 1 Jahr -13,91 %

Informationen zur Prada Aktie

Es gibt 3 Mrd. Prada Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,99 Mrd. € wert.

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Ob die Prada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.