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    Der Absturz erschüttert Anleger

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    Netlist bricht 24,5 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Die Netlist-Aktie brach in dieser Woche um 24,5 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Der Absturz erschüttert Anleger - Netlist bricht 24,5 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von Netlist stand in dieser Woche im Mittelpunkt intensiver Diskussionen. Nach einem Kursrutsch von 24,5 Prozent bei einem Handel in der Spanne zwischen 6,99 und 4,83 US‑Dollar rangen viele Anleger um eine neue Einordnung der Patentstory. Auslöser waren jüngste Entwicklungen im Berufungsverfahren vor dem US-Bundesberufungsgericht CAFC, die mehrere Netlist-Patente betreffen und in der Community als entscheidender Wendepunkt für die weitere Bewertung gesehen werden.

    Zwischen CAFC-Niederlagen und Hoffnung auf das 912-Patent

    Zentraler Streitpunkt im Forum ist die Frage, wie gravierend die bestätigten Niederlagen bei mehreren älteren Patenten wirklich sind – und welche Rolle das noch offene, hochumstrittene 912-Patent spielt. Ein Teil der Community relativiert die CAFC-Entscheidung mit dem Argument, die betroffenen fünf Patente seien wirtschaftlich bereits abgeschrieben gewesen. Die Berufungsniederlage bestätige lediglich eine seit längerem bekannte Schwäche dieses Patentblocks.

    Dem gegenüber steht eine Gruppe von Nutzern, die betont, dass mit der CAFC-Bestätigung mehr als nur eine einzelne Patentfamilie betroffen sei. Aus ihrer Sicht wurde damit ein zusätzlicher Teil der bisherigen Verhandlungsmasse geschwächt, was die Position Netlists im Streit mit Micron und anderen potenziellen Lizenznehmern mindert. Besonders kritisch werden dabei die verlorenen Patente gesehen, die Verbindungen zu zukunftsträchtigen Speichertechnologien wie HBM hatten. In dieser Lesart ist der Kursrückgang gerade keine Überreaktion, sondern eine spürbare Anpassung an eine reduzierte Patentbasis.

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    Im Fokus steht nun das 912-Patent, an dem ein bereits zugesprochener Schadenersatz von 445 Millionen US‑Dollar gegen Micron hängt. Die Community diskutiert intensiv die Chancen eines Erfolgs vor dem CAFC. Mehrere Stimmen schätzen die Erfolgsaussichten eher verhalten ein und raten dazu, sich gedanklich auf ein negatives Szenario einzustellen. Andere verweisen auf die Historie des Patents, frühere Bestätigungen und die prominente Stellung des Falles, was nach ihrer Ansicht für eine kritische Prüfung der PTAB-Entscheidung sprechen könnte. Einigkeit besteht darin, dass ein Fall des 912-Patents einen heftigen Kursschock auslösen würde, während eine Bestätigung als starker positiver Katalysator wahrgenommen würde.

    Lizenzfantasie mit Micron, MRDIMM und CXL als Zukunftsargument

    Auf der positiven Seite wird immer wieder auf die bereits institutionierte neue ITC-Klage gegen Micron verwiesen, die auf anderen Patenten basiert und damit unabhängig von den jüngst verlorenen Schutzrechten läuft. In der Community gilt diese neue ITC-Runde als wichtigste Druckkomponente, um mittelfristig einen Vergleich oder Lizenzvertrag mit Micron zu erzwingen. Hier wird spekuliert, dass sich die Struktur eines möglichen Deals an der Vereinbarung mit Samsung orientieren könnte, allerdings mit Anpassungen bei Einmalzahlungen und laufenden Lizenzgebühren.

    Der Samsung-Vertrag wird von vielen Nutzern als harter Bewertungsanker gesehen. Er gilt als Beleg dafür, dass das verbleibende Portfolio einen messbaren wirtschaftlichen Wert besitzt und als Blaupause für weitere Vereinbarungen dienen kann. Dass ein Analystenhaus trotz der CAFC-Entscheidung ein Kursziel im deutlich zweistelligen Dollarbereich bestätigt hat, wird im Forum wiederholt als Stütze für die These angeführt, dass Netlist noch über ausreichend starke Patente verfügt, um weitere Lizenzen in der Speicherbranche durchzusetzen.

    Langfristige Optimisten verweisen zudem auf technologische Wachstumstreiber wie DDR5, MRDIMM, HBM sowie CXL-basierte Speicherlösungen. In der Community herrscht die Erwartung, dass Netlist mit bestehenden und neueren Patenten in diesen Segmenten positioniert ist und von einem strukturell wachsenden Markt profitieren kann – sei es über eigene Hochleistungsmodule oder über zusätzliche Lizenzen. Die in der Vergangenheit bestätigten Patente werden dabei als Fundament gesehen, auf dem die weitere Monetarisierung aufbauen soll.

    Verwirrung um Gerüchte und Blick auf die nächste Woche

    Begleitet wurde die Kursbewegung von Spekulationen um eine angebliche Einigung mit Google. Einzelne Nutzer beriefen sich auf unbestätigte Hinweise aus US-Foren, andere stellten diese Gerüchte klar in Frage und wiesen auf das Fehlen belastbarer Quellen hin. Nach aktuellem Stand handelt es sich um reine Marktspekulation der Community, die von keiner geprüften Information gestützt ist.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick vor allem auf juristische und charttechnische Marken. Auf der technischen Seite steht das Wochenhoch bei 6,99 US‑Dollar als erste relevante Widerstandszone, während das Wochentief bei 4,83 US‑Dollar als kurzfristige Unterstützung gilt. Fundamental bleibt die Spannung mit Blick auf die weitere Entwicklung im 912-Verfahren sowie den Fortgang der ITC-Klage gegen Micron hoch. Viele Diskutanten rechnen damit, dass gerade Äußerungen der Richter und prozessuale Zwischenschritte in den kommenden Tagen stärker auf den Kurs durchschlagen könnten als operative Kennzahlen – nicht zuletzt, weil das Handelsvolumen zuletzt deutlich unter dem Wochenschnitt lag und damit anfälliger für Nachrichten-getriebene Bewegungen erscheint.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -24,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,99$ / 4,83$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 227,23 Mio.USD

    Stand: 05.09.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,99$ und das Wochentief bei 4,83$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    -9,71 %
    -24,51 %
    +73,10 %
    +62,72 %
    +535,44 %
    +180,45 %
    -18,11 %
    +172,83 %
    +470,45 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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