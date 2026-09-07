Wo lauert die größere Comeback-Chance? Bei Petco oder Zoetis

An der Börse ist von diesem Wachstum bei zwei prominenten Pet-Aktien derzeit allerdings wenig zu spüren. Zoetis hat innerhalb eines Jahres etwa die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt. Petco wird inzwischen sogar mit weniger als einer Milliarde US-Dollar bewertet. Beide Aktien könnten vor einem Comeback stehen – doch dahinter verbergen sich zwei grundverschiedene Wetten.

Die Geschäfte rund um Haustiere sind ein Milliardenmarkt – und ein ausgesprochen attraktiver noch dazu. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben die Amerikaner 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre geliebten Tiere aus. 2026 sollen es bereits 165 Milliarden US-Dollar werden. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

→ Prämie sichern Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

Petco: Der Turnaround kommt langsam in Fahrt

Der US-Konzern verkauft Futter, Zubehör und Dienstleistungen und betreibt mehr als 1.300 Filialen. Unter CEO Joel Anderson versucht der Konzern mit seiner Strategie "Reach for the Sky", nach Jahren schwacher Entwicklung wieder auf Wachstumskurs zu kommen.

Die jüngsten Zahlen aus der vergangenen Woche lieferten erste Argumente dafür. Der Umsatz stagnierte zwar im zweiten Quartal bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Verkäufe stiegen aber um 0,6 Prozent. Damit erzielte Petco bereits das zweite Quartal in Folge positive vergleichbare Umsätze. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 11 Prozent auf 47,8 Millionen US-Dollar. Die operative Marge kletterte von 2,9 auf 3,2 Prozent.

Beim bereinigten EBITDA ging es von 113,9 auf 122,2 Millionen US-Dollar nach oben. Allerdings half eine einmalige Nettoentlastung von 6,8 Millionen US-Dollar durch Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt hätte das EBITDA lediglich 115,4 Millionen US-Dollar erreicht.

Mehr auf der hohen Kante

Entscheidender für die Investmentstory ist der Cashflow. In den ersten sechs Monaten sprang der freie Mittelzufluss von lediglich 9,9 auf 60,8 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig fiel die Verschuldung auf 1,48 Milliarden US-Dollar. Nach Quartalsende kündigte Petco eine zusätzliche Rückzahlung von 75 Millionen US-Dollar an. Innerhalb von neun Monaten hat der Konzern damit 170 Millionen US-Dollar vorzeitig getilgt. Mittelfristig soll der Verschuldungsgrad auf das Zweifache des bereinigten EBITDA fallen.

Für 2026 stellt Petco weiterhin einen Umsatz zwischen Stagnation und 1,5 Prozent Wachstum sowie ein bereinigtes EBITDA von 415 bis 430 Millionen US-Dollar in Aussicht. Gleichzeitig sollen 15 bis 20 Filialen netto geschlossen werden.

Spekulativ, aber nicht chancenlos

Die Wette ist damit klar: Schon kleine Verbesserungen bei Umsatz, Margen und Schulden könnten bei einem Unternehmen mit weniger als einer Milliarde US-Dollar Börsenwert einen enormen Hebel auf die Aktie erzeugen. Das funktioniert aber auch in die andere Richtung. Petco arbeitet mit dünnen Margen, trägt hohe Schulden und muss allein 2026 mit rund 122 Millionen US-Dollar Nettozinsaufwand rechnen.

Zoetis: Qualitätsaktie zum Krisenpreis?

Bei Zoetis sieht die Situation völlig anders aus. Das Unternehmen verkauft Medikamente, Impfstoffe und Diagnostikprodukte für Tiere. 2025 setzte Zoetis 9,47 Milliarden US-Dollar um. Rund 70 Prozent davon entfielen auf Haustiere, weitere 30 Prozent auf Nutztiere. Zu den wichtigsten Produkten gehören Simparica Trio, Apoquel, Cytopoint und Librela.

Das Geschäftsmodell ist profitabel. Im zweiten Quartal erzielte Zoetis bei rund 2,5 Milliarden US-Dollar Umsatz einen Nettogewinn von 691 Millionen US-Dollar. Bereinigt waren es sogar 781 Millionen US-Dollar.

Es gibt aber einen Haken

Ausgerechnet das Kerngeschäft mit Haustieren schwächelt. In den USA brachen die Verkäufe von Companion-Animal-Produkten im zweiten Quartal um 11 Prozent ein. Weniger Tierarztbesuche, preissensiblere Tierhalter, neue Wettbewerber und Generika treffen wichtige Produktgruppen. Dagegen legte das US-Nutztiergeschäft um 23 Prozent zu. International wuchs das Geschäft mit Haustieren organisch um 5 Prozent.

Prognosekürzung lässt die Aktie weiter abstürzen

Zoetis musste seine Jahresziele drastisch reduzieren. Statt 9,68 bis 9,96 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet der Konzern nur noch 9,12 bis 9,32 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sank die Prognose von 6,85 bis 7,00 auf lediglich 6,15 bis 6,25 US-Dollar.

Die Börse hat hart reagiert. Anfang September notiert Zoetis rund 51 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Kurs von fast 76 US-Dollar liegt die Marktkapitalisierung mittlerweile nur noch bei rund 32 Milliarden US-Dollar. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf ungefähr 12 bis 13 gefallen – für Zoetis ein außergewöhnlich niedriges Bewertungsniveau.

Niedrige Bewertung könnte zum Kurstreiber werden

Genau darin liegt die Chance. Zoetis muss gar nicht sofort wieder zweistellig wachsen. Stabilisiert sich das US-Haustiergeschäft und kehrt das Unternehmen mittelfristig zu moderatem Wachstum zurück, könnte bereits eine Normalisierung der Bewertung kräftiges Kurspotenzial schaffen.

Zudem arbeitet Zoetis an mehr als zwölf potenziellen Blockbuster-Produkten, unter anderem gegen chronische Nierenerkrankungen, Krebs, Herzkrankheiten, Angststörungen und sogar Fettleibigkeit bei Tieren. Dazu kommen Aktienrückkäufe und Dividenden: Ende Juni standen noch rund 1,3 Milliarden US-Dollar unter dem laufenden Rückkaufprogramm zur Verfügung.

Mein Tipp: Zwei Comeback-Wetten, aber nur eine wäre mein Favorit

Petco besitzt den größeren spekulativen Hebel. Gelingt der Turnaround, steigen Margen und sinkt gleichzeitig die Verschuldung, kann bei einem Börsenwert von weniger als einer Milliarde US-Dollar sehr schnell erheblicher Wert für die Aktionäre entstehen. Doch die Fehlertoleranz ist gering.

Bei Zoetis bekommen Anleger dagegen ein profitables Unternehmen mit starken Marken, globaler Präsenz und einer umfangreichen Produktpipeline zu einer Bewertung, die eher nach einer vorübergehenden Wachstumsschwäche, als nach einem dauerhaftem Niedergang aussieht .

Deshalb wäre Zoetis für mich derzeit die attraktivere der beiden Aktien. Petco ist die aufregendere Wette. Zoetis ist die deutlich überzeugendere Kombination aus Qualität, Bewertung und langfristiger Comeback-Chance.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

→ Jetzt teilnehmen Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!