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    Lokale KI für zu Hause

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    UGREEN stellt den „Privacy-First"-HomeAgent für ein smarteres Leben vor

    BERLIN, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, eine weltweit führende Marke für Verbrauchertechnologie, hat bei einer europäischen Produkteinführung zwei neue Produktreihen vorgestellt. Die Vorstellung der Serie UGREENHomeAgent – einer Reihe von agentenbasierten lokalen KI-Hubs – sowie einer neuen MagFlow Pro Produktreihe markiert die nächste Wachstumsphase von UGREEN. Aufbauend auf seiner etablierten Präsenz im Bereich digitaler Zubehörprodukte und intelligenter Speicherlösungen widmet sich das Unternehmen nun einem breiteren Spektrum an intelligenter Unterhaltungselektronik, die darauf ausgelegt ist, den Alltag zu verbessern.

    UGREEN Introduces Privacy-First HomeAgent for Smarter Living

    UGREEN HomeAgent: Agentenbasierter lokaler KI-Hub für Privathaushalte

    Im Mittelpunkt der umfassenden Vision von UGREEN für intelligente Unterhaltungselektronik steht UGREEN HomeAgent, ein bahnbrechender agentenbasierter lokaler KI-Hub, der lokalen Speicher, Rechenleistung und Steuerung in einem Gerät vereint. Er verbindet ein wachsendes Ökosystem von UGREEN-AIoT-Geräten, darunter Sicherheitskameras, Smart-Lautsprecher und intelligente Bilderrahmen, sowie Geräte von Drittanbietern.

    UGOS Pro ist das hauseigene Betriebssystem von UGREEN, das auf einer Linux-Architektur basiert und professionelles Speichermanagement, robuste Datensicherheit, einfache Datensicherung und Synchronisierung sowie umfassende Erweiterbarkeit bietet.

    Der UGREEN HomeAgent basiert auf dem brandneuen UGOS Pro und kombiniert Speicher und Datenmanagement auf NAS-Niveau mit integrierten Funktionen für die Haussicherheit, Smart-Home-Fähigkeiten und der Interaktion in natürlicher Sprache, um ein umfassenderes All-in-One-Erlebnis zu bieten.

    Herkömmliche Überwachungskameras dokumentieren meist nur unangenehme Ereignisse, und ihr Bildmaterial wird ständig überschrieben, sodass die Momente, die es wirklich wert sind, festgehalten zu werden, still und leise verschwinden. Deshalb hat sich UGREEN zum Ziel gesetzt, das Heimkamerasystem neu zu definieren – nicht als Überwachungsinstrument, sondern als Kamera für das Leben.

    „HomeAgent erkennt proaktiv Momente, die es wirklich wert sind, in Erinnerung zu bleiben, und fasst sie für jede Familie in einem personalisierten Tagesrückblick zusammen. Momente, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten würden, können so wieder zum Leben erweckt werden. Wir möchten Familien dabei helfen, die kostbare Zeit, die sie gemeinsam verbringen, festzuhalten."Samuel Zhang, CEO von UGREEN

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    PR Newswire (dt.)
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