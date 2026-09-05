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    AliExpress Brand+ präsentiert sich auf der IFA 2026 als globale Startrampe für bahnbrechende Innovationen

    AliExpress Brand+ präsentiert sich auf der IFA 2026 als globale Startrampe für bahnbrechende Innovationen
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BERLIN, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Unterhaltungselektronik, präsentiert AliExpress eine hochkarätige Auswahl globaler Technologie-Innovatoren, um ein zukunftsfähiges Ökosystem vorzustellen – von humanoiden Robotern bis hin zu KI-Brillen mit räumlicher Wahrnehmung – und damit zu zeigen, warum die Plattform zur ersten Anlaufstelle für modernste Verbrauchertechnologie geworden ist.

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    Vom weltweiten Vertrieb zum weltweiten Debüt

    „2026 suchen europäische Verbraucher mehr als nur Schnäppchen – sie wollen Premium-Technologie, die sich nahtlos in ihren Alltag integriert und diesen verbessert", so Neo Yang, Leiter von AliExpress Brand+. „Von intelligenten Heimgeräten bis hin zu humanoiden Robotern bringen wir Technikbegeisterte direkt mit globalen Innovatoren zusammen, die echte technologische Durchbrüche ohne überhöhte Preisaufschläge direkt vor ihre Haustür liefern."

    Diese strategische Vision sorgt bereits für rasante Dynamik: Die „Brand+"-Initiative hat erfolgreich über 1.500 führende Marken gewonnen und während des jüngsten Mega-Sommerausverkaufs eine markenbasierte GMV-Durchdringungsrate von fast 40 % erreicht – ein Beweis dafür, dass europäische Verbraucher hochwertige, innovative Technik aktiv annehmen.

    IFA im Fokus: Eine Präsentation von Technologiepionieren

    AliExpress Brand+ hat eine Auswahl branchenführender Produkte zusammengestellt, die auf der IFA 2026 den Gipfel der Innovation repräsentieren:

    Anycubic präsentiert den „Kobra X Combo", um Kreativen weltweit den mehrfarbigen 3D-Druck zugänglich zu machen.

    Engwere definiert persönliche Mobilität durch vielseitige, leistungsstarke Elektrofahrräder, die sowohl für den städtischen Pendelverkehr als auch für Offroad-Abenteuer entwickelt wurden.

    ETENWOLF sorgt mit professionellen, tragbaren Stromversorgungslösungen und Reifenfüllgeräten, die auf Zuverlässigkeit ausgelegt sind, für Sicherheit und Vorsorge im Straßenverkehr.

    EagleSight Dynamics feiert sein Debüt am AliExpress-Stand auf der IFA und präsentiert den bionischen Ornithopter ESD Eagle X als Teil der exklusiven KI-Hardware-Matrix der Plattform.

    GMKtec treibt die Entwicklung kompakter Computertechnik mit seiner neuen Generation von agentenbasierten PCs voran, die mit AMD-Prozessoren ausgestattet sind und proaktive Intelligenz auf den Desktop bringen.

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