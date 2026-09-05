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    Anleger suchen den Boden

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    Lang & Schwarz verliert 9,2 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Mit einem Minus von 9,2 Prozent gehört Lang & Schwarz zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Anleger suchen den Boden - Lang & Schwarz verliert 9,2 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
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    Die Aktie von Lang & Schwarz stand in dieser Woche erneut im Fokus der Community. Nach einer Wochenperformance von -9,2 Prozent, einem Handelsspanne zwischen 18,35 und 16,60 Euro und einem 1,5-fach erhöhten Handelsvolumen wurde vor allem eine Frage intensiv diskutiert: Wie tragfähig sind Vorstand, Strategie und Ertragsbasis nach dem Wegfall des Orderflows von Trade Republic tatsächlich – und rechtfertigt das aktuelle Bewertungsniveau bereits einen Einstieg?

    Bewertung vs. Vertrauen: Wie solide ist die Basis wirklich?

    Ein großer Teil der optimistischen Stimmen verweist auf die aus ihrer Sicht attraktiven Fundamentaldaten. Das Unternehmen wird bei einer Marktkapitalisierung von rund 160 Millionen Euro mit einem im Vorjahr erzielten KGV von 4,35 bewertet. In der Community wird daraus abgeleitet, dass das profitable Kerngeschäft und mindestens ein wachsendes Segment im Handel nach wie vor intakt seien. Mehrfach betont wird, dass Lang & Schwarz über so hohe liquide Mittel wie nie zuvor verfügen soll; diese Einschätzung stammt allerdings aus Anlegerbeiträgen und ist als Erwartung zu werten, nicht als geprüfte Tatsache.

    Daran knüpft die Hoffnung, dass potenzielle Wachstumsfelder – etwa das intern diskutierte Projekt „4M“ oder neue Market-Making- und Marktmacher-Systeme – zusätzliche Erlöse liefern könnten. Die Community spekuliert, dass der Vorstand bereits an strukturellen Anpassungen arbeite: Neben einer laut Hauptversammlung in Aussicht gestellten Kostensenkung wird über den Aufbau neuer verbundener Gesellschaften spekuliert. Eine neu ausgewiesene Position von 400.000 Euro an Anteilen an verbundenen Unternehmen im Konzernabschluss wird im Forum wiederholt mit einer möglichen neuen Gesellschaft in Verbindung gebracht. Ob es sich tatsächlich um eine Vorstufe für neue Produkte oder Tokenisierungsprojekte handelt, bleibt offen und ist derzeit reine Spekulation.

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    Positiv gewertet wird zudem, dass sich die Community von institutionellem Interesse an der Aktie zusätzliche Stabilität verspricht. Präsentationen auf Konferenzen in Paris und Frankfurt sowie die mögliche Aufnahme durch ein Analystenhaus werden als Chance gesehen, die Story gegenüber professionellen Investoren zu schärfen und die Ergebnisentwicklung mittelfristig transparenter zu machen.

    Misstrauen nach HV: Dividendenpolitik, Buyback und Kommunikationsstil

    Auf der Gegenseite dominieren in dieser Woche Zweifel an der Planbarkeit der Erträge und am Kommunikationsverhalten des Vorstands. Kritische Stimmen verweisen darauf, dass sich seriöse Gewinnschätzungen nach dem Wegfall des Trade-Republic-Orderflows kaum treffen ließen, da sowohl Handelsvolumen als auch Margen starken Schwankungen unterliegen. Die bisherige Kostenbasis sei auf ein deutlich höheres Umsatzniveau ausgelegt gewesen und müsse erst angepasst werden. Bis klar ist, wie viel vom früheren Ertragsniveau nach Sanierung von Strukturen und Investitionen in neue Systeme wie das MMM-Konzept übrig bleibt, erscheint Teilen der Community die Bewertung mit dem bloßen Substanzwert gerechtfertigt.

    Ein wiederkehrender Konfliktpunkt ist das Vertrauen in den Vorstand. Mehrere Beiträge monieren eine aus ihrer Sicht unzureichende Transparenz auf der Hauptversammlung. Kritisiert werden vor allem vage Ausführungen zu angeblichen „regulatorischen Gründen“, die einen Aktienrückkauf im Juli verhindert haben sollen, ohne diese Gründe genauer zu benennen. Auch die zurückhaltende Ausschüttungspolitik trotz eines vorangegangenen Rekordergebnisses stößt auf Unverständnis, weil der konkrete Kapitalbedarf nicht detailliert erläutert worden sei. Die dort vom Vorstand genannten Wachstumschancen – insbesondere Tokenisierung und Altersvorsorgedepots – wirken auf skeptische Anleger zu wenig konkret unterlegt, zumal Kompetenzen dafür nach ihrer Einschätzung noch zugekauft werden müssten.

    Spürbar ist ein Bruch in der Wahrnehmung: Ein Teil der Anleger sieht den Wegfall von Trade Republic als „eingetretenes Hauptrisiko“, das nun zwar belastend, aber berechenbarer sei. Andere fürchten, dass gerade dieses Ereignis gezeigt habe, wie abhängig das Geschäftsmodell bislang von einem einzelnen Partner war – und dass der Vorstand diese Abhängigkeit unterschätzt habe. Ergänzt wird dies durch Unmut über zeitweise Handelsbeschränkungen, etwa dass die Aktie auf der Plattform Trade Republic nach Forenangaben zwischenzeitlich gar nicht mehr handelbar gewesen sein soll. Solche Berichte sind bislang nicht offiziell bestätigt und spiegeln die Wahrnehmung einzelner Nutzer wider, verstärken aber das Gefühl einer gewissen Unsicherheit.

    Ausblick: Nächste Woche zwischen technischer Bewährungsprobe und Erwartungsmanagement

    Für die kommende Woche blickt die Community auf zwei Ebenen: charttechnisch und strategisch. Technisch gilt das Wochentief bei 16,60 Euro als wichtige Unterstützung, deren Verteidigung das kurzfristige Sentiment stabilisieren könnte. Auf der Oberseite markiert das Wochenhoch bei 18,35 Euro einen ersten Widerstand, an dem sich die Frage entscheidet, ob verstärkte Käufe die jüngste Korrektur abfedern können.

    Strategisch rücken die angekündigten Auftritte auf Investorenevents immer stärker in den Fokus. Die Erwartung der Anleger richtet sich darauf, dass der Vorstand in den kommenden Wochen klarere Aussagen zur künftigen Ertragsbasis, zum Fortschritt bei Projekten wie 4M und zu möglichen M&A-Schritten rund um Tokenisierung und neue Plattformen trifft. Ebenso werden Hinweise zu künftiger Dividendenpolitik und etwaigen Aktienrückkäufen als potenzielle Kurstreiber gesehen. Bis dahin bleibt die Lang-&-Schwarz-Aktie ein Wert zwischen bilanziell attraktiver Bewertung und einem noch nicht vollständig geklärten Vertrauens- und Strategieproblem.

    Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -9,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 18,35€ / 16,60€
    KGV (Vorjahr) 4,35
    Marktkapitalisierung 160,45 Mio.EUR

    Stand: 05.09.2026, 19:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 18,35€ und das Wochentief bei 16,60€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Lang & Schwarz

    +2,10 %
    -9,19 %
    -9,70 %
    -42,01 %
    -15,66 %
    +88,91 %
    -29,17 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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