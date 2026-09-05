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    Die Rallye nimmt Fahrt auf

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    Die PayPal-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

    Nach einem Wochenplus von 5,3 Prozent steigt die Zuversicht rund um PayPal. Doch während die Bullen auf Aktienrückkäufe und mögliche Angebotsverknappung setzen, warnen Skeptiker vor Zähe Turnaround-Story und enttäuschte Altaktionäre.

    Die Rallye nimmt Fahrt auf - Die PayPal-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    Die Aktie von PayPal hat in dieser Woche mit einem Plus von 5,3 Prozent für spürbare Bewegung im Depot vieler Anleger gesorgt. Zwischen Wochentief bei 44,785 Euro und Wochenhoch bei 48,905 Euro schwankte der Kurs in einer vergleichsweise lebhaften Handelsspanne, begleitet von einem leicht erhöhten Handelsvolumen. In der Community stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie hoch ist das realistische Kurspotenzial bis 2027 – und sind ambitionierte Zielmarken jenseits der 100 Euro noch erreichbar oder längst Wunschdenken?

    Zwischen Value-Story und Kursfantasie: Wie weit kann PayPal noch laufen?

    Im Forum prallen derzeit zwei Lager besonders deutlich aufeinander. Eine Gruppe sieht PayPal klar als Value-Titel mit solider Basis, aber begrenztem Wachstum. Entscheidend seien demnach Free Cashflow, niedrige Bewertung und ein konsequent laufendes Aktienrückkaufprogramm, nicht mehr die einstige Wachstumsstory des Payment-Pioniers. Aus dieser Perspektive erscheinen Kursziele im Bereich von 70 bis 80 US-Dollar bis Ende 2026 als ambitioniert, aber nicht ausgeschlossen, sofern sich Geschäft und Margen stabil entwickeln.

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    Dem gegenüber steht eine kleinere, aber sehr meinungsstarke Fraktion, die der Aktie deutlich mehr zutraut. Sie argumentiert, dass PayPal mit einem Vorjahres-KGV von 10,48 und einer Marktkapitalisierung von rund 40,5 Milliarden Euro klar unter seinem Potenzial gehandelt werde. Als zentrales Argument wird das laufende Aktienrückkaufprogramm angeführt: Bei anhaltend niedrigen Kursen könne das Unternehmen nach Einschätzung dieser Anleger den Freefloat innerhalb weniger Jahre spürbar reduzieren. In Verbindung mit einem Sparprogramm und geplanten Effizienzsteigerungen erhofft sich dieses Lager einen Hebel auf den Gewinn je Aktie – und damit die Basis für wesentlich höhere Kurse, teils im dreistelligen Euro-Bereich bis zum Ende des Jahrzehnts. Dabei wird darauf verwiesen, dass ein moderates Bewertungsniveau selbst bei 110 Euro je Aktie rechnerisch noch im Rahmen eines vertretbaren KGV liegen könnte, falls die Erwartungen zu Kostensenkungen und Gewinnsteigerungen eintreten.

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    Die optimistische Sichtweise stützt sich zudem auf die hohe Präsenz institutioneller Anleger, deren Beteiligungsquote laut einem im Forum zitierten Datenstand hoch sein soll. Daraus leiten einige Nutzer die Spekulation ab, dass professionelle Investoren PayPal langfristig positiv einschätzen und den Markt nicht mit zusätzlichen Verkäufen belasten könnten. Kombiniert mit stetigen Rückkäufen wird die Vorstellung einer möglichen "Angebotsverknappung" entwickelt, die bei positiven Überraschungen im operativen Geschäft einen überproportionalen Kursschub auslösen könnte. All diese Annahmen bleiben jedoch spekulative Einschätzungen der Community.

    Langer Atem versus Frust: Skepsis am Turnaround

    Auf der anderen Seite des Meinungsspektrums überwiegt zwar nicht die völlige Ablehnung der Aktie, aber eine deutliche Ernüchterung. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass zahlreiche Anleger seit Jahren auf den großen Turnaround warten und inzwischen tief im Minus liegen. Daraus leiten sie die Erwartung ab, dass viele Investoren spätestens bei Erreichen ihrer Einstandskurse aussteigen dürften. Für den Kurs würde dies bedeuten, dass jeder Zwischenschritt nach oben auf eine breite Verkaufsbereitschaft trifft und PayPal eine Reihe charttechnischer Hürden nacheinander durchlaufen muss. Der Weg zu deutlich höheren Kursen erscheint in dieser Lesart deutlich länger und steiniger, als es die optimistischen Szenarien unterstellen.

    Kritisch gesehen werden auch die fundamental unsicheren Rahmenbedingungen. Hinweise auf sinkende Gewinne nähren Zweifel, ob die Aktie tatsächlich schon als reiner Value-Titel mit stabilen Erträgen betrachtet werden kann. Hinzu kommen Sorgen, dass Kostensenkungen und Stellenabbau – über Medienberichte wird von einem größeren Restrukturierungsprogramm berichtet – zwar den kurzfristigen Gewinn stützen könnten, aber langfristig Wachstumschancen beschneiden. Einige Stimmen warnen vor überhöhten Erwartungen an Effizienzprogramme und vor der Vorstellung, Rückkäufe könnten allein strukturelle Herausforderungen im Wettbewerb lösen.

    Ein weiterer Streitpunkt betrifft das Risiko exzessiver Konzentration: Besonders riskant wird von mehreren Diskutanten die Strategie bewertet, nahezu das gesamte Kapital in eine einzelne Aktie zu investieren. Die hohe Volatilität, die an den jüngsten Kursbewegungen und an der heftigen Reaktion auf Übernahmespekulationen im Umfeld des US-Tech-Sektors sichtbar wurde, verstärkt die Bedenken. Während einzelne Teilnehmer starke Schwankungen als Chance zum taktischen Handel beschreiben, dominiert bei den Skeptikern die Einschätzung, dass PayPal für überdimensionierte Einzelwetten ungeeignet ist.

    Ausblick: Nächste Woche zwischen Technik und Nervenprobe

    Für die kommende Woche rücken vor allem die kurzfristigen Kursmarken in den Fokus. Das Wochenhoch bei 48,905 Euro stellt einen ersten relevanten Widerstand dar; ein Ausbruch darüber könnte nach Ansicht technikorientierter Marktbeobachter Raum für Anschlusskäufe eröffnen. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 44,785 Euro als wichtige Unterstützung. Ein Rutsch darunter würde die These eines zügigen Turnarounds auf die Probe stellen und könnte die skeptischen Stimmen stärken.

    Unternehmensseitig werden in den nächsten Tagen keine neuen, marktbewegenden Termine erwartet. Umso stärker dürfte sich der Blick der Anleger auf Signale aus dem US-Tech-Sektor und auf Hinweise zur weiteren Umsetzung von Spar- und Rückkaufprogrammen richten. Die Community bleibt dabei gespalten: Für die einen ist PayPal eine unterbewertete Cashmaschine in der Aufbauphase eines langfristigen Value-Cases, für die anderen eine zähe Turnaround-Story, bei der Geduld und Risikomanagement entscheidend bleiben.

    PayPal Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +5,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 48,905€ / 44,785€
    KGV (Vorjahr) 10,48
    Marktkapitalisierung 40,48 Mrd.EUR

    Stand: 05.09.2026, 20:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 48,905€ und das Wochentief bei 44,785€ die zunächst wichtigsten Marken.

    PayPal

    -3,15 %
    +5,33 %
    -2,78 %
    +33,90 %
    -18,39 %
    -17,15 %
    -80,07 %
    +46,81 %
    +55,32 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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