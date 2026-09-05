Wenig Energie in DAX und DJI

Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 26619) an.

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Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 26619). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 26619. Das Maximalziel 25851 (violette Fibos) einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (violette Fibos; blauer Pfad).In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2=21860, lila 3 bisher 26619 mit abgearbeiteten Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (blauer Pfad).In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 4 signifikante Hochs (grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26619 (derzeit in der lila 5 mit roter I=26579, roter II (bisher 25724; blaue a/w=25911, blaue b/x=26619, blaue c/y bisher 25724 – 61er Ziel 26206 überschritten; blaue Fibos), eventuell gestarteter roter III bisher 26165). Die grüne 3 befindet sich oberhalb des Mindestziels 25903; das 100er Ziel ist bei 27985, 161er Ziel bei 30019; hellgrüne Fibos).