A&S Resources sichert Eisenbahnfinanzierung in Höhe von 6 Milliarden USD zur Erschließung eines Eisenerzvorkommens im Wert von 2,5 Billionen USD

Die rund 1350 km lange Eisenbahnstrecke wird von der Export-Import Bank of India (EXIM Bank) finanziert und wird den Binnenstaat Zentralafrikanische Republik mit dem Tiefwasserhafen von Kribi in Kamerun verbinden.

LONDON, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- A&S Resources Limited hat sich die Finanzierung für seine Eisenbahnstrecke gesichert, die seine Mineralvorkommen in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) über Kamerun mit den internationalen Exportmärkten verbindet, und damit einen bedeutenden Schritt zur Erschließung einer der weltweit größten unerschlossenen Reserven an hochgradigem Eisenerz getan.

Das CAR-Projekt von A&S Resources steht in Verbindung mit dem, was Geologen als eine der weltweit größten magnetischen Anomalien bezeichnen – das Ressourcenpotenzial übersteigt 20 Milliarden Tonnen überwiegend hochgradigen Eisenerzes mit einem geschätzten Bruttowert in situ von rund 2,5 Billionen US-Dollar. Neben Eisenerz verfügt A&S Resources in der Region auch über kritische Mineralien, Seltenerdelemente, Kupfer und andere strategische Rohstoffe.

Die Eisenbahnstrecke wird über Kribi einen direkten Transportweg für diese Rohstoffe zu den globalen Märkten schaffen und damit eines der wichtigsten infrastrukturellen Hindernisse für die Erschließung von Bodenschätzen im Binnenstaat Zentralafrikanische Republik beseitigen. Die Eisenbahnstrecke ist eine zweigleisige Schwerlaststrecke mit einer Kapazität von 250 000 Tonnen Fracht pro Tag, wobei die Kapazität auf 300 000 Tonnen erhöht werden kann. Die neue Infrastruktur birgt zudem das Potenzial, das Wirtschaftswachstum in der Zentralafrikanischen Republik und in Kamerun insgesamt anzukurbeln, indem sie Arbeitsplätze, die Entwicklung von Qualifikationen, Investitionen sowie den Handel fördert und Möglichkeiten für eine umfassendere industrielle sowie landwirtschaftliche Entwicklung schafft.

Die Finanzierung knüpft an die bereits Anfang dieses Jahres bekannt gegebenen Fortschritte an, als A&S Resources strategische Vereinbarungen in den Bereichen Minenerschließung, Eisenbahnbau, Exportlogistik und langfristige Abnahmevereinbarungen unterzeichnete. Topografische und technische Untersuchungen an der Eisenbahnstrecke hatten bereits begonnen, wobei die betriebliche Mobilisierung für Ende 2026 geplant ist.

Der Bau der Eisenbahnstrecke erfolgt in Zusammenarbeit mit China Railway Sixth Group Co., Ltd (CRSG), einer Tochtergesellschaft der China Railway Group Limited, die in ganz Afrika bereits Eisenbahnprojekte mit einer Gesamtlänge von mehr als 6200 km realisiert hat.

Weitere Informationen finden Sie auf aandsresources.com

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