17,1 Prozent Minus: Bei Kuros Biosciences beginnt die Suche nach dem Boden

Auf der positiven Seite betonen zahlreiche Beiträge unverändert die Stärke des operativen Geschäfts. Immer wieder wird auf die jüngsten Halbjahreszahlen verwiesen, die von verschiedenen Nutzern als sehr robust beschrieben werden: stark wachsender Umsatz im Kerngeschäft MagnetOs, deutliche EBITDA-Steigerung und erstmals ein Halbjahresgewinn. Daraus leitet ein Teil der Community die These ab, Kuros sei trotz der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 731 Millionen Euro und eines extrem hohen KGVs auf Basis der Vorjahresgewinne klar unterbewertet, sofern das Wachstumstempo anhält.

Die Aktie von Kuros Biosciences stand in dieser Woche im Kreuzfeuer der Anlegerdiskussionen. Nach einer Wochenperformance von minus 17,1 Prozent, einem Rückgang zwischen Wochenhoch von 22,57 Euro und Wochentief von 18,58 Euro, suchte die Community intensiv nach Erklärungen für den anhaltenden Kursdruck. Im Mittelpunkt der Debatte standen die als hoch empfundene Bewertung sowie der sprunghafte Anstieg von Short-Positionen, die viele als Haupttreiber der Abwärtsbewegung sehen.

Besonders hervorgehoben werden die mittelfristigen Unternehmensziele, die in den Diskussionen häufig zitiert werden: Für 2028 werden Umsätze im Bereich von 300 bis 330 Millionen US-Dollar und EBITDA-Margen von mindestens 20 Prozent als Zielmarken genannt. Einige Anleger rechnen auf dieser Basis mit einer deutlich höheren potenziellen Bewertung in einigen Jahren und argumentieren, der aktuelle Kurs bilde bestenfalls das untere Ende dieser Erwartungsspanne ab. Als zusätzliche Fantasie wird immer wieder das Potenzial von Meilensteinzahlungen aus der Onkologie-Beteiligung Vidutolimod genannt: Die Community verweist auf den Vertrag mit XOMA, wonach Kuros zwar die künftigen Royalties verkauft, aber laut Einschätzungen der Nutzer bis zu 24 Millionen US-Dollar an vorkommerziellen und bis zu 142,5 Millionen US-Dollar an umsatzabhängigen Meilensteinen behalten könnte. Dies wird als mögliche positive Überraschung ab etwa 2027 gesehen, sollte der Partner Regeneron in laufenden Studien überzeugen.

Auch strategische Partnerschaften mit großen Branchenakteuren wie Medtronic und die Präsenz von Großbanken wie UBS oder Berenberg im Research werden als Vertrauensanker interpretiert. Mehrere Beiträge weisen darauf hin, dass beide Häuser die Aktie mit Kaufempfehlungen begleiten. Aus Sicht der optimistischeren Stimmen unterstreicht dies die Qualität des Geschäfts und relativiert die aktuelle Kursschwäche, die eher auf Marktumfeld und Stimmung als auf operative Schwäche zurückgeführt wird.

Short-Interest, Zinsen, Bewertung: Die Argumente der Skeptiker

Die Kritiker konzentrieren sich dagegen vor allem auf die Bewertung und den deutlichen Anstieg der Short-Quote. Mehrfach werden Daten zitiert, wonach Kuros zeitweise zu den am stärksten leerverkauften Aktien in der Schweiz gezählt wird, mit einem kumulierten Short-Interest von über 18 Prozent. Auch wenn einzelne Nutzer relativieren, dass nicht alle Zahlen direkt auf die Schweizer Hauptnotierung übertragbar seien, dominiert die Wahrnehmung, dass professionelle Marktteilnehmer verstärkt auf fallende Kurse setzen. Dies wird von Teilen der Community als Warnsignal interpretiert, weil Short-Seller in der Regel eine anspruchsvolle Bewertung, mögliche Margenrisiken oder künftige Finanzierungsbedarfe ins Visier nähmen.

Als Kernrisiko gilt vielen der Spagat zwischen hoher Wachstumsstory und ambitionierter Bewertung. Mehrere Anleger verweisen darauf, dass der Markt bereits einen erheblichen Teil des erwarteten zukünftigen Wachstums im Kurs eingepreist habe. Das aktuelle KGV auf Basis der Vorjahresgewinne von über 600 wird als nur dann gerechtfertigt angesehen, wenn Kuros die Wachstums- und Margenziele der nächsten Jahre nahezu ohne Rückschlag erreicht. Eine Verlangsamung des MagnetOs-Wachstums oder Verzögerungen beim Margenausbau könnten daher nach Meinung kritischer Stimmen empfindliche Kursreaktionen auslösen.

Hinzu kommt Unsicherheit rund um Investitionen und Cash-Entwicklung, etwa in neue Produktionskapazitäten. In der Community werden unterschiedliche Angaben zur zeitlichen Planung der Werkseröffnung und zum Produktionsstart diskutiert. Die fehlende Klarheit darüber, ob Verzögerungen eine Ergebnisdelle verursachen könnten, sorgt für zusätzlichen Interpretationsspielraum und nährt Spekulationen über einen möglichen zukünftigen Finanzierungsbedarf. In diesem Umfeld gewinnen exogene Faktoren wie die veränderten Zinserwartungen an Gewicht: Steigende Zinsen gelten für wachstumsstarke Small Caps als Gegenwind, weil zukünftige Erträge stärker abdiskontiert werden und Anleger risikoärmere Alternativen finden.

Kuros antwortet – und der Markt wartet auf den nächsten Trigger

Ein bemerkenswerter Punkt in der Diskussion ist die direkte Reaktion des Unternehmens. Ein von der Community verbreiteter Antwortbrief von CEO Alexandre Müller bestätigt, dass auch das Management die Schwere des Kursrückgangs schwer nachvollziehen kann. Als mögliche Ursachen nennt Müller laut diesem Schreiben eine generelle Schwäche von Medtech-Werten, höhere Zinsen, Risikoaversion gegenüber Small Caps, Kapitalabflüsse aus entsprechenden Fonds und verstärkte Short-Aktivitäten ohne erkennbare unternehmensspezifische Negativthese. Gleichzeitig verweist er auf die bisher verlässlich erreichten Ziele und kündigt ein Trading-Update mit operativem Update für den 15. Oktober an.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen: charttechnisch und nachrichtengetrieben. Auf der technischen Seite gelten das Wochenhoch bei 22,57 Euro als nächster Widerstand sowie das Wochentief bei 18,58 Euro als kurzfristige Unterstützung. Mehrere Foristen sehen im Bereich umgerechnet etwa 17 bis 17,50 Franken eine zentrale Marke; ein Bruch darunter würde aus ihrer Sicht den Weg in tiefer liegende Zonen eröffnen und die Abwärtsdynamik verstärken. Stabilisiert sich der Kurs dagegen über dem aktuellen Niveau, könnte bereits eine leichte Stimmungsverbesserung zu einer spürbaren Erholungsbewegung führen, zumal das relative Handelsvolumen zuletzt unterdurchschnittlich war.

Fundamental betrachtet bleibt der nächste harte Triggertermin zwar das Trading-Update Mitte Oktober, doch die Diskussionen der kommenden Woche dürften sich weiter um die Interpretation des Short-Interests, die Nachhaltigkeit des Wachstums und mögliche Signale aus dem Management drehen. Ein klarer Bruch der genannten Kursmarken oder Hinweise auf veränderte Short-Positionen könnten die Debatte kurzfristig neu entfachen – in einem Umfeld, in dem Kuros für viele Anleger zum Sinnbild für den Spagat zwischen beeindruckender Wachstumsstory und nervenaufreibender Kursvolatilität geworden ist.

Kuros Biosciences Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -17,1 % Wochenhoch / Wochentief 22,57€ / 18,58€ KGV (Vorjahr) 695,32 Marktkapitalisierung 731,41 Mio.EUR

Stand: 05.09.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 22,57€ und das Wochentief bei 18,58€ die zunächst wichtigsten Marken.

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