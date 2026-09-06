Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von rund 73 Millionen US-Dollar , was einem Anstieg von 53,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Bruttogewinnmarge stieg auf 35,2 % , was einem Anstieg um 1,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern des Unternehmens zustehende Gewinn belief sich auf rund 10 Millionen US-Dollar , was einem Anstieg von 72,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht , während die Nettogewinnmarge 13,2 % erreichte, was einem Anstieg um 1,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht.

HONGKONG und SHENZHEN, China, 6. September 2026 /PRNewswire/ -- DAHON TECH (HKEX: 2543), ein weltweit führender Hersteller von Falträdern, gab seine Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterdessen stiegen die Umsätze aus dem Online-Direktverkauf in China im Vergleich zum Vorjahr um 84,3 %, während die Umsätze auf den internationalen Märkten um 86,6 % zulegten.

Sechs Schlüsselbereiche trugen zum robusten Wachstum des Unternehmens bei:

01 | Die Reichweite der Marke und die digitale Community sind weiter gewachsen

In China werden über die Markenkanäle des Unternehmens 170 Millionen Impressionen generiert, was einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Zahl der neuen Follower in den sozialen Medien im Jahresvergleich um 356 % gestiegen ist.

Auf internationaler Ebene baute DAHON seine Präsenz auf den wichtigsten globalen Veranstaltungen der Fahrradbranche weiter aus, darunter die EUROBIKE, die China International Cycle Show und die Taipei Cycle, wobei die Markenpräsenz über alle internationalen Kanäle hinweg im Vergleich zum Vorjahr um 39 % stieg.

02 | Eigene Technologie und Patentportfolio sorgten für einen Wettbewerbsvorteil

Heute verfügt DAHON weltweit über 175 gültige Patente, darunter 66 Erfindungspatente. Das Unternehmen hat seine firmeneigene DAHON-V Tech weiter ausgebaut und die Technologie für dreifach faltbare Rahmen weiterentwickelt. Durch die Integration von technischen Simulationen und KI-Anwendungen in die Fertigung konnte DAHON die Produktentwicklung und die betriebliche Effizienz weiter verbessern.