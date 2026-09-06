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    Die Aktie verliert an Kraft

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    Nach der schwachen Woche bei Siemens Energy: Darauf kommt es jetzt an

    Die Siemens Energy-Aktie verlor in dieser Woche 3,1 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Die Aktie verliert an Kraft - Nach der schwachen Woche bei Siemens Energy: Darauf kommt es jetzt an
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Aktie von Siemens Energy stand in der vergangenen Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 3,1 Prozent bei einer Spanne zwischen 149,98 Euro und 139,20 Euro drehte sich ein Großteil der Diskussionen weniger um den kurzfristigen Kursrutsch als um die strategische Zukunft des Konzerns. Im Mittelpunkt stand die geplante Abspaltung der Sparte „Transformation of Industry“, die viele Anleger als entscheidenden Weichensteller für die weitere Entwicklung bewerten.

    Abspaltung als Zündfunke: Befreiungsschlag oder unnötige Zersplitterung?

    Der zentrale Streitpunkt im Forum ist die Einschätzung des angekündigten Konzernumbaus. Mehrere Anleger sehen in der Abspaltung Parallelen zur Aufspaltung von General Electric in eigenständige Energie- und Industriesegmente. Als Chance wird die Erwartung formuliert, dass ein klar fokussierter Energietechnikkonzern an der Börse höher bewertet werden könnte als ein komplexer Mischkonzern. In diesem Lager wird betont, dass Umstrukturierungen anfangs typischerweise zu Volatilität führen, der Markt aber vor allem die künftige Profitabilität honorieren dürfte.

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    Kritische Stimmen stellen dagegen die strategische Logik der Abspaltung infrage. Sie sehen das Risiko, dass wertvolle Synergien zwischen Industrie- und Energiesparte verloren gehen und Siemens Energy durch eine zu starke Zersplitterung an Schlagkraft einbüßt. Teilweise wird die Abspaltung explizit als „unklug“ bezeichnet, verbunden mit der Befürchtung, dass der Markt diesen Schritt zunächst als Zeichen von Unsicherheit und nicht als klaren Wachstumsplan interpretiert. Hinter dieser Skepsis steht die Einschätzung, dass die Aktie nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate bereits viel Positives eingepreist habe und die „besten Zeiten“ vorerst vorbei sein könnten.

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    Zwischen KI-Boom, Musk-Faktor und Turbinen-Geschäft

    Zweitwichtiges Diskussionsthema waren die Meldungen rund um den globalen KI-Ausbau und den Einstieg von SpaceX in die Fertigung knapper Gasturbinen-Komponenten für Rechenzentren. Ein im Forum geteiltes Research verweist auf die Sicht eines Analysten, der in den SpaceX-Plänen keinen vollwertigen Einstieg in den klassischen Gasturbinenmarkt, sondern eher einen Hinweis auf steigende Nachfrage nach spezialisierter Turbinentechnik erkennt. Gasturbinen stehen demnach für rund zehn Prozent des Umsatzes von Siemens Energy – ein Bereich, der im Zuge des KI-Booms strukturell profitieren könnte.

    Ein Teil der Community wertet diese Entwicklung als mittel- bis langfristige Chance: Die weltweiten Investitionen in Rechenzentren und Energieinfrastruktur könnten die Nachfrage nach hocheffizienten Turbinen und Netzinfrastruktur ankurbeln. In diese Richtung zielen auch Spekulationen, Siemens Energy könne sich – ähnlich wie andere Profiteure der Energiewende – als wichtiger Ausrüster eines KI-getriebenen Energiebooms etablieren. Dem gegenüber steht die Sorge, dass neue Wettbewerber aus dem Umfeld großer Tech-Konzerne mittelfristig Margen unter Druck setzen könnten. Die unmittelbare Kursreaktion auf Musk-bezogene Schlagzeilen wird im Forum eher als Ausdruck von Nervosität und Schlagzeilenanfälligkeit gewertet denn als fundamentale Zäsur.

    Technische Marken, Analystenstimmen und der Blick nach vorn

    Auf kurzfristiger Ebene beobachtet die Community vor allem technische Marken. Die Unterstützungszone um das Wochentief von 139,20 Euro wird als wichtig bewertet, ebenso der Bereich um 142,60 Euro, an dem sich nach Einschätzung einiger Nutzer eine Bodenbildung abzeichnen könnte. Das Wochenhoch bei 149,98 Euro gilt als unmittelbarer Widerstand. Einzelne Beiträge verweisen auf einen niedrigen Relative-Stärke-Index, was als Hinweis auf einen überverkauften Zustand interpretiert wird. Diese Einschätzungen sind allerdings rein technisch orientiert und stützen sich nicht auf neue fundamentale Daten.

    Auf der Bewertungsseite sorgt das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres von 60,99 für Zurückhaltung, auch wenn im Forum wiederholt auf positive Analystenurteile und Kaufempfehlungen hingewiesen wird. Konkrete Kursziele aus externen Analysen werden zwar aufgegriffen, spielen in der argumentativen Tiefe der Diskussionsstränge jedoch eine geringere Rolle als der Konzernumbau selbst. Einzelne Teilnehmer nutzen die Rücksetzer, um über langfristige Optionsstrategien bis 2027 nachzudenken, was auf ein anhaltendes Interesse an der Story hinter der Aktie schließen lässt.

    Für die kommende Woche bleiben vor allem drei Aspekte im Fokus: die Stabilisierung über der Unterstützung bei 139,20 Euro, mögliche neue Informationen zur Ausgestaltung der Abspaltung von „Transformation of Industry“ sowie die weitere Einordnung der Turbinen-Nachfrage im Umfeld des KI- und Rechenzentrumsbooms. Solange keine neuen Unternehmensmeldungen vorliegen, dürfte der Kurs in erster Linie von der Ausdeutung dieser Themen durch den Markt und vom Test der genannten technischen Marken geprägt werden.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -3,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 149,98€ / 139,20€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 117,51 Mrd.EUR

    Stand: 06.09.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 149,98€ und das Wochentief bei 139,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    +0,89 %
    -3,09 %
    -2,53 %
    -8,44 %
    +70,79 %
    +1.012,21 %
    +471,76 %
    +584,77 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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