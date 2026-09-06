Volkswagen vor radikalem Umbau: Deutsche Bank sieht den Durchbruch

Für die Deutsche Bank ist die Einigung ein überraschender Durchbruch. Viele Anleger hätten Volkswagen zuletzt kaum noch zu schwierigen Entscheidungen in der Lage gesehen, schreiben die Analysten. Die größte Sorge des Kapitalmarkts sei damit zunächst ausgeräumt: Vorstand, Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen hätten trotz wochenlanger Auseinandersetzungen einen gemeinsamen Beschluss erreicht. Die Bank bewertet die VW-Aktie weiterhin mit „Kaufen“ und nennt ein Kursziel von 115 Euro.

Volkswagen steht vor dem tiefgreifendsten Umbau seiner Unternehmensgeschichte. Der Aufsichtsrat hat den „Zukunftsplan 2030“ einstimmig gebilligt und damit den Weg für einen umfassenden Sanierungskurs freigemacht. In den kommenden Jahren sollen weltweit rund 50.000 weitere Stellen wegfallen. Zudem will der Konzern seine Modellpalette deutlich verkleinern, Produktionskapazitäten anpassen und Beteiligungen auf ihren strategischen Beitrag zum Kerngeschäft überprüfen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Einigung löst die strukturellen Probleme des Konzerns allerdings nicht sofort. Entscheidend wird nach Einschätzung der Analysten die Umsetzung sein. Volkswagen kämpft mit schwachen Verkäufen in China, hohen Kosten in Deutschland, sinkenden Renditen und einer erheblichen Unterauslastung seiner europäischen Werke. Nach Unternehmensangaben besteht in Europa eine Überkapazität von rund 500.000 Fahrzeugen. Gleichzeitig sollen die Investitionen zwischen 2027 und 2031 auf 135 Milliarden Euro sinken – etwa 16 Prozent weniger als ursprünglich vorgesehen.

Bis 2035 soll die Modellpalette um rund 50 Prozent schrumpfen, während die Angebotskomplexität sogar um etwa 75 Prozent reduziert werden soll. Der Konzern will sich auf besonders attraktive und profitable Fahrzeuge konzentrieren, Führungsstrukturen verschlanken und Entscheidungswege verkürzen. Auch das Beteiligungsportfolio soll um rund ein Drittel reduziert werden. Im Mittelpunkt stehen künftig Margen, freier Cashflow und Kapitaleffizienz.

Unklar bleibt die Zukunft von vier deutschen Standorten. Für Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne nach dem Auslaufen bestehender Modelle zwischen 2031 und 2034 derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung garantiert werden. Werksschließungen seien jedoch nicht beschlossen, betonen IG Metall und Konzernbetriebsrat. Parallel sollen alternative industrielle Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bezeichnete die Vereinbarung als „zukunftsfähiges Konzept“ und Neubeginn. Auch die Arbeitnehmerseite wertet die Einigung als notwendige Grundlage für die Zukunft des Konzerns. Branchenexperten warnen jedoch, der Kompromiss sei lediglich eine vorläufige Entspannung. Für Volkswagen beginnt nun die schwierigere Phase: Aus dem Beschluss muss ein tragfähiges Geschäftsmodell werden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 81,52EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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