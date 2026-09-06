Deutsche Wirtschaft gewinnt an Schwung – doch die Risiken wachsen

Noch etwas optimistischer ist das Ifo-Institut. Es erwartet für 2026 ein Plus von 1,4 Prozent und für das Folgejahr 1,2 Prozent. Ausschlaggebend ist vor allem die robuste Entwicklung im ersten Halbjahr. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zu. Exporte und steigende staatliche Ausgaben stützten die Konjunktur. Allein in diesem Jahr sollen nach Ifo-Schätzungen fiskalische Impulse von fast 40 Milliarden Euro in Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung fließen.

Die deutsche Wirtschaft startet mit mehr Schwung in die zweite Jahreshälfte als bislang erwartet. Sowohl das RWI als auch das Ifo-Institut haben ihre Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich angehoben. Das RWI rechnet 2026 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozent, nachdem zuvor lediglich 0,8 Prozent erwartet worden waren. Für 2027 prognostiziert das Institut ein Wachstum von 1,1 Prozent, bevor sich die Dynamik 2028 auf 0,5 Prozent abschwächen dürfte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Deutsche Bank Research korrigierte seine Prognose nach oben und erwartet 2026 ein Wachstum von einem Prozent. Die deutsche Wirtschaft erweise sich trotz des Energiepreisschocks als überraschend widerstandsfähig. Zusätzliche Staatsausgaben könnten insbesondere in der zweiten Jahreshälfte für weitere Impulse sorgen.

Von einem uneingeschränkten Aufschwung kann jedoch keine Rede sein. RWI-Wirtschaftschef Torsten Schmidt verweist auf hohe Energiepreise, Bürokratie, eine schwache Investitionstätigkeit und nachlassende Wettbewerbsfähigkeit. Diese strukturellen Belastungen dürften das Wachstum mittelfristig begrenzen.

Besonders deutlich verschärft sich der Wettbewerbsdruck aus China. Einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer zufolge fühlen sich zwei Drittel der rund 1.300 befragten Unternehmen unter Druck gesetzt. In der Industrie liegt der Anteil sogar bei 83 Prozent. Chinesische Anbieter konkurrieren nach Einschätzung der Unternehmen längst nicht mehr nur über niedrige Preise, sondern zunehmend auch über Technologie und internationale Präsenz. 55 Prozent befürworten deshalb schärfere EU-Maßnahmen gegen Marktverzerrungen. Vor einem umfassenden Handelskonflikt warnt die DIHK jedoch ausdrücklich.

An den Finanzmärkten bleibt das Bild entsprechend gemischt. Der Dax hält sich nach zwischenzeitlichen Verlusten wieder über 26.000 Punkten, liegt aber unter seinem Rekordhoch von 26.618 Punkten. Hohe Ölpreise, geopolitische Spannungen und steigende Anleiherenditen sorgen für Unsicherheit. Im Jahresverlauf steht der Leitindex dennoch rund fünf Prozent im Plus. Entscheidend für die weitere Richtung dürften Inflationsdaten sowie die Zinsentscheidungen von EZB und US-Notenbank sein.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 26.052PKT auf L&S Exchange (04. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

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