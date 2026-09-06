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    Auto1 zündet den Turbo: Analysten sehen Kursziel von 37 Euro

    Auto1 zündet den Turbo: Analysten sehen Kursziel von 37 Euro
    Foto: Autohero

    **Auto1 wächst zweistellig und steigert Profitabilität – Analysten sehen weiteres Potenzial**

    Der europäische Gebrauchtwagenhandel gewinnt an Dynamik. Davon profitiert insbesondere die Berliner Plattform Auto1, die im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert hat. Die nun vorgelegten Halbjahreszahlen bestätigten die bereits im Juli veröffentlichten Eckdaten zum zweiten Quartal.

    Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro. Der Bruttogewinn legte um 22 Prozent auf 570 Millionen Euro zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verzeichnete Auto1 einen Anstieg um 18 Prozent auf 118,5 Millionen Euro. Der Nettogewinn verbesserte sich auf 49,3 Millionen Euro.

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    Sowohl das Händlergeschäft „Merchant“ als auch der Endkundenbereich „Retail“ steigerten ihre Verkaufszahlen deutlich. Der Gewinn pro Fahrzeug lag in beiden Segmenten allerdings leicht unter dem Vorjahreswert. Für die zweite Jahreshälfte will das Management deshalb Wachstum und Profitabilität stärker miteinander ausbalancieren. Ein neues Handels- und Lagerverwaltungssystem soll den Fahrzeugumschlag beschleunigen und ab dem dritten Quartal höhere Margen je Fahrzeug ermöglichen.

    Auch bei Liquidität und Kapitaleffizienz zeigt sich Auto1 robust. Die liquiden Mittel stiegen seit Jahresbeginn um 72 Millionen auf 676 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der Lagerbestand um 24 Prozent auf 803 Millionen Euro, weil die Fahrzeuge schneller verkauft wurden.

    Zusätzliche Wachstumschancen bietet das Finanzierungsgeschäft. Die Forderungen aus der Kundenfinanzierung erhöhten sich von 549 auf 700 Millionen Euro, die Händlerfinanzierung wuchs von 303 auf 317 Millionen Euro. Da die Kreditportfolios überwiegend extern refinanziert werden, könnte Auto1 diesen Bereich ausbauen, ohne in gleichem Umfang zusätzliches Kapital zu binden.

    Das Management bestätigte seine Jahresziele: geplant sind 940.000 bis eine Million verkaufte Fahrzeuge, ein Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 250 und 275 Millionen Euro.

    An der Börse hatte die Auto1-Aktie Ende Februar zeitweise rund 18 Prozent verloren. Inzwischen notiert sie wieder deutlich über dem Jahrestief von 14,46 Euro, bleibt jedoch unter dem Zwischenhoch von 31,50 Euro. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 34 für 2026 erscheint zunächst ambitioniert. Laut mwb research rechtfertigen die erwarteten Gewinnsprünge jedoch diese Bewertung; bis 2028 soll das KGV unter 18 fallen. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 35 Euro und die Kaufempfehlung. Goldman Sachs hob das Kursziel jüngst von 36,50 auf 37 Euro an und beließ die Einstufung ebenfalls auf „Buy“.



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    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 22,02EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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