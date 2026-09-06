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    Iran-Konflikt treibt Ölpreise hoch: Bangen um die Straße von Hormus

    Iran-Konflikt treibt Ölpreise hoch: Bangen um die Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    **Ölpreise reagieren sensibel auf Iran-Konflikt – Unsicherheit über Hormus belastet Märkte**

    Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran treibt die Rohölpreise weiter nach oben. Nach Angaben des Opec-Sekretariats in Wien stieg der Korbpreis des Kartells am Mittwoch um 2,97 US-Dollar auf 98,29 Dollar je Barrel. Auch die internationale Referenzsorte Brent legte im Wochenverlauf deutlich zu. Am Freitag wurde ein Barrel zur Lieferung im November zwar 1,25 Prozent niedriger bei 94,45 Dollar gehandelt, lag damit aber weiterhin deutlich über dem Niveau vom Wochenbeginn. Am Montag hatte Brent noch weniger als 90 Dollar gekostet.

    Ausschlaggebend ist vor allem die Sorge, dass die Straße von Hormus längerfristig beeinträchtigt werden könnte. Durch die strategisch wichtige Meerenge wird ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels transportiert. Nach der erneuten Eskalation des Konflikts und gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und Iran ist unklar, wie viel Rohöl die Route derzeit tatsächlich passiert. Marktteilnehmer fürchten, dass eine weitere Zuspitzung das Angebot verknappen und die Preise zusätzlich erhöhen könnte.

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    Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht verwies auf widersprüchliche Angaben zu den Transportmengen. Mehr Klarheit könnten in der kommenden Woche die Berichte internationaler Energieagenturen sowie chinesische Außenhandelsdaten bringen. Steigende chinesische Rohölimporte würden demnach auf weiterhin umfangreiche Transporte durch die Meerenge hindeuten und den Preisanstieg möglicherweise dämpfen.

    Politisch versuchen die USA zugleich, die Bedeutung des Konflikts herunterzuspielen. Präsident Donald Trump bezeichnete die Auseinandersetzung als „militärischen Konflikt“ und sprach von einer „Kleinigkeit“. Nachdem er auf 18 getötete US-Soldaten angesprochen worden war, erklärte er später, jeder einzelne Tote sei zu viel. Vizepräsident JD Vance vermied ebenfalls den Begriff Krieg. Beobachter sehen darin auch ein innenpolitisches Kalkül: Vor den anstehenden Kongresswahlen belasten hohe Energiepreise die US-Verbraucher und könnten die Regierung unter Druck setzen.

    Für zusätzliche Spannungen sorgen Berichte über zivile Opfer. Die US-Regierung untersucht nach Angaben von Vance einen Raketeneinschlag auf eine Hochzeitsfeier im Iran, bei dem mehrere Menschen getötet worden sein sollen. Teheran wirft den USA Kriegsverbrechen vor. Unabhängige Angaben zur Verantwortung liegen bislang nicht abschließend vor.

    In Marktkommentaren wird zudem diskutiert, warum die Aktienmärkte bislang relativ gelassen reagieren. Kritiker warnen vor einer Entkopplung von Börsenkursen und Realwirtschaft, steigender Verschuldung sowie überhöhten Erwartungen an künstliche Intelligenz. Diese Einschätzungen sind jedoch Einordnungen einzelner Marktteilnehmer und keine gesicherten Prognosen. Entscheidend bleibt, ob die Ölversorgung tatsächlich nachhaltig beeinträchtigt wird.



    Öl (Brent)

    -0,11 %
    +8,46 %
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    +101,56 %
    +49,90 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 95,74USD auf Lang & Schwarz (05. September 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.




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