Berlin nach Cyberangriff: Was im 5,8-Terabyte-Leak steckt

Nach Ablauf des Ultimatums am Freitag veröffentlichte die Gruppe nach eigenen Angaben ein rund 5,8 Terabyte großes Datenpaket im Darknet. Zunächst war unklar gewesen, ob die Drohung tatsächlich umgesetzt worden war. Auf der Leak-Seite erklärten die Täter schließlich, sämtliche Dateien seien öffentlich zugänglich hochgeladen worden. Ein zunächst verbreiteter Link führte allerdings zu einer Fehlermeldung. Experten weisen darauf hin, dass es nach solchen Ankündigungen häufig Stunden oder Tage dauert, bis Daten über Archivdateien oder Peer-to-Peer-Netzwerke tatsächlich heruntergeladen werden können.

Nach dem mutmaßlich vollständigen Datenabfluss aus dem Berliner Landesnetz bereiten sich die Behörden auf die Folgen der Veröffentlichung vor. Die Hackergruppe Rhysida hatte nach einem Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung ein Lösegeld von 30 Bitcoin gefordert. Das entspricht derzeit rund zwei Millionen Euro. Der Berliner Senat lehnte eine Zahlung ab und bekräftigte, grundsätzlich nicht auf Erpressungen einzugehen.

IT-Forensiker im Auftrag des Landes Berlin untersuchen die veröffentlichten Dateien mit Hochdruck. Beteiligt sind unter anderem das Landeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ziel ist es, den Umfang des Datenabflusses zu bestimmen, konkrete Betroffene zu identifizieren und daraus weitere Schutzmaßnahmen abzuleiten. Einzelne Personen sollen nach Angaben der Senatskanzlei risikobasiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben informiert werden.

Bürgerinnen und Bürger, die feststellen, dass ihre Daten veröffentlicht oder für Betrug und Identitätsmissbrauch verwendet wurden, sollten Strafanzeige erstatten. Das BSI warnt zudem vor einer erhöhten Gefahr gezielter Phishing-Angriffe. Besonders aufmerksam sollten Menschen sein, die mit betroffenen Behörden, Beschäftigten oder Institutionen in Kontakt standen. Passwörter und Zugangsdaten sollten überprüft und, sofern erforderlich, geändert werden.

Nach Angaben der Angreifer könnten rund 1,44 Millionen Dateien erbeutet worden sein. Genannt werden unter anderem mehr als 5.000 Personalakten, Bußgeldunterlagen, Gehaltsabrechnungen, vertrauliche Dokumente aus Bundesratsausschüssen sowie Analysen zur Berliner Trinkwasserversorgung. Außerdem sollen Zugangsdaten und Passwörter im Klartext enthalten sein. Ob sämtliche Behauptungen der Hacker zutreffen, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Das BSI geht derzeit davon aus, dass der Angriff vor allem finanziell motiviert war. Eine gezielte politische Einflussnahme werde nicht vermutet. Gleichwohl könnten veröffentlichte Dokumente vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September für sogenannte „Hack-and-Leak“-Kampagnen missbraucht oder aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sicherheitsbehörden beobachten deshalb einschlägige Foren und Plattformen fortlaufend. Die Verweigerung der Lösegeldzahlung wird von Fachleuten unterstützt, da Zahlungen kriminelle Geschäftsmodelle stabilisieren könnten.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 80.070USD auf CryptoCompare Index (06. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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