🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin nach Cyberangriff: Was im 5,8-Terabyte-Leak steckt

    **Cyberangriff auf Berlin: Behörden prüfen veröffentlichten Datensatz**

    Nach dem mutmaßlich vollständigen Datenabfluss aus dem Berliner Landesnetz bereiten sich die Behörden auf die Folgen der Veröffentlichung vor. Die Hackergruppe Rhysida hatte nach einem Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung ein Lösegeld von 30 Bitcoin gefordert. Das entspricht derzeit rund zwei Millionen Euro. Der Berliner Senat lehnte eine Zahlung ab und bekräftigte, grundsätzlich nicht auf Erpressungen einzugehen.

    Nach Ablauf des Ultimatums am Freitag veröffentlichte die Gruppe nach eigenen Angaben ein rund 5,8 Terabyte großes Datenpaket im Darknet. Zunächst war unklar gewesen, ob die Drohung tatsächlich umgesetzt worden war. Auf der Leak-Seite erklärten die Täter schließlich, sämtliche Dateien seien öffentlich zugänglich hochgeladen worden. Ein zunächst verbreiteter Link führte allerdings zu einer Fehlermeldung. Experten weisen darauf hin, dass es nach solchen Ankündigungen häufig Stunden oder Tage dauert, bis Daten über Archivdateien oder Peer-to-Peer-Netzwerke tatsächlich heruntergeladen werden können.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    IT-Forensiker im Auftrag des Landes Berlin untersuchen die veröffentlichten Dateien mit Hochdruck. Beteiligt sind unter anderem das Landeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ziel ist es, den Umfang des Datenabflusses zu bestimmen, konkrete Betroffene zu identifizieren und daraus weitere Schutzmaßnahmen abzuleiten. Einzelne Personen sollen nach Angaben der Senatskanzlei risikobasiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben informiert werden.

    Bürgerinnen und Bürger, die feststellen, dass ihre Daten veröffentlicht oder für Betrug und Identitätsmissbrauch verwendet wurden, sollten Strafanzeige erstatten. Das BSI warnt zudem vor einer erhöhten Gefahr gezielter Phishing-Angriffe. Besonders aufmerksam sollten Menschen sein, die mit betroffenen Behörden, Beschäftigten oder Institutionen in Kontakt standen. Passwörter und Zugangsdaten sollten überprüft und, sofern erforderlich, geändert werden.

    Nach Angaben der Angreifer könnten rund 1,44 Millionen Dateien erbeutet worden sein. Genannt werden unter anderem mehr als 5.000 Personalakten, Bußgeldunterlagen, Gehaltsabrechnungen, vertrauliche Dokumente aus Bundesratsausschüssen sowie Analysen zur Berliner Trinkwasserversorgung. Außerdem sollen Zugangsdaten und Passwörter im Klartext enthalten sein. Ob sämtliche Behauptungen der Hacker zutreffen, ist bislang nicht abschließend geklärt.

    Das BSI geht derzeit davon aus, dass der Angriff vor allem finanziell motiviert war. Eine gezielte politische Einflussnahme werde nicht vermutet. Gleichwohl könnten veröffentlichte Dokumente vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September für sogenannte „Hack-and-Leak“-Kampagnen missbraucht oder aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sicherheitsbehörden beobachten deshalb einschlägige Foren und Plattformen fortlaufend. Die Verweigerung der Lösegeldzahlung wird von Fachleuten unterstützt, da Zahlungen kriminelle Geschäftsmodelle stabilisieren könnten.



    Bitcoin

    +0,20 %
    +2,13 %
    +23,67 %
    +30,88 %
    -27,52 %
    +43,72 %
    Bitcoin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 80.070USD auf CryptoCompare Index (06. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berlin nach Cyberangriff: Was im 5,8-Terabyte-Leak steckt **Cyberangriff auf Berlin: Behörden prüfen veröffentlichten Datensatz** Nach dem mutmaßlich vollständigen Datenabfluss aus dem Berliner Landesnetz bereiten sich die Behörden auf die Folgen der Veröffentlichung vor. Die Hackergruppe Rhysida hatte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     