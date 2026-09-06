Tesla unter Druck: Cybercab lässt zentrale Fragen offen

RBC-Analyst Tom Narayan beließ Tesla auf „Outperform“ und bestätigte das Kursziel von 480 US-Dollar. Die Präsentation habe zwar den autonomen Fahrdienst als strategisches Zukunftsfeld des Konzerns unterstrichen, zugleich aber wesentliche Fragen unbeantwortet gelassen. Dazu zählen insbesondere der geplante Preis des Cybercabs, konkrete Produktionsziele sowie regulatorische Voraussetzungen für einen breiteren Einsatz. Aus Sicht von RBC reichen die langfristigen Chancen offenbar weiterhin aus, um an der positiven Bewertung festzuhalten.

Die Präsentation des Cybercabs hat die Erwartungen an Tesla und seine Robotaxi-Strategie nur teilweise erfüllt. Während die kanadische Bank RBC ihre positive Einschätzung der Aktie bestätigte, blieb die US-Bank JPMorgan bei einem neutralen Urteil. Beide Analysten sehen in der Veranstaltung nur begrenzten Erkenntnisgewinn gegenüber den bereits im Vorfeld bekannten Informationen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorsichtiger äußerte sich JPMorgan. Analyst Rajat Gupta bestätigte das Votum „Neutral“ mit einem Kursziel von 445 US-Dollar. Das Cybercab sei nun offiziell Bestandteil der Robotaxi-Flotte und werde in einigen Gebieten von Austin im US-Bundesstaat Texas eingesetzt. Nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events könnte das Fehlen neuer Details jedoch kurzfristig zu einem Rückschlag für die Aktie führen. Entscheidend sei, wie Tesla den weiteren Ausbau des Dienstes konkret organisiert und welche Fortschritte bei Sicherheit, Zulassung und Skalierbarkeit erzielt werden.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch Berichte über mögliche Qualitätsprobleme beim erst kürzlich eingeführten Model YL in China. Medienberichten zufolge häufen sich Beschwerden über Schäden an der Hinterachse beziehungsweise der hinteren Aufhängung. Die Angaben sind bislang nicht abschließend verifiziert, könnten aber angesichts der vergleichsweise überschaubaren Modellpalette Teslas die Debatte über Produktqualität und Fertigungsstandards verschärfen.

Auch die regulatorische Lage bleibt kritisch. Medienberichten zufolge soll die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine Untersuchung im Zusammenhang mit dem Cybercab eingeleitet haben. Im Mittelpunkt stehen dabei offenbar Fragen zur technischen Ausstattung und zur Einhaltung geltender Vorschriften. Das Fahrzeugkonzept ohne klassisches Lenkrad stellt die Behörden vor zusätzliche Herausforderungen.

In Anlegerforen dominieren entsprechend Skepsis und Spott. Kritisiert werden unter anderem die kamerabasierte Sensorik, mögliche Abhängigkeiten von Satellitenkommunikation sowie die aus Sicht vieler Nutzer seit Jahren ausbleibenden Durchbrüche beim vollständig autonomen Fahren. Diese Kommentare sind zwar keine belastbare Marktanalyse, spiegeln jedoch die wachsende Ungeduld gegenüber Teslas ambitionierten Versprechen wider. Der Konzern muss nun beweisen, dass das Cybercab nicht nur ein medienwirksames Konzept, sondern ein wirtschaftlich und regulatorisch tragfähiges Produkt ist.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 354,1USD auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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