NanoRepro vor Wachstumsschub: 40 Mio. Euro Umsatz bis 2030 angepeilt

Die erstmals veröffentlichte Umsatzguidance markiert damit einen wichtigen strategischen Schritt. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe, einschließlich der vollkonsolidierten Paedi Protect AG, rund 16 Mio. Euro. Das erwartete Wachstum für 2026 beläuft sich somit auf etwa 12,5 Prozent. Im ersten Halbjahr legte NanoRepro nach vorläufigen Angaben besonders dynamisch zu: Der Umsatz stieg von pro forma 10,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp 13 Mio. Euro, ein Plus von rund 26 Prozent.

Die NanoRepro AG will sich in den kommenden Jahren zu einer integrierten Plattform für Gesundheits- und Lifestyle-Produkte entwickeln. Der Marburger Anbieter von Schnelltests und Gesundheitsprodukten rechnet für 2026 mit einem Konzernumsatz von rund 18 Mio. Euro. Bis 2028 soll der Umsatz organisch auf etwa 28 Mio. Euro steigen. Für 2030 stellt der Vorstand rund 40 Mio. Euro in Aussicht – wobei neben organischem Wachstum auch weitere Übernahmen berücksichtigt sind.

Die Gruppe soll künftig auf drei operativen Säulen stehen: dem Geschäft mit medizinischen Schnelltests, der Kinder- und Babypflegemarke PAEDIPROTECT sowie der Nahrungsergänzungsmittelmarke ALPHABIOL. Letztere wird künftig in der vollständig von NanoRepro kontrollierten hyped about science GmbH gebündelt, die in ALPHABIOL GmbH umbenannt werden soll. NanoRepro übernahm die bislang noch ausstehenden 67 Prozent an der Gesellschaft. Im Gegenzug wurde die Marke Phlas an die bisherige Mitgesellschafterin terraplasma übertragen. Nach Einschätzung der NuWays AG rechtfertigen die Transaktionsbedingungen keine Abschreibung bei NanoRepro.

Ergänzt wird das Portfolio durch die Beteiligung von 43,72 Prozent an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee auftritt, sowie durch eine geplante beziehungsweise geschätzte Beteiligung an dem Medizintechnikunternehmen FibreSense. Das Baseler Unternehmen entwickelt kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt und erhielt im Juni die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor.

Wachstumspotenzial sieht das Management insbesondere in der Skalierung der bestehenden Marken, der Bündelung zentraler Funktionen und dem Ausbau margenstarker Geschäftsbereiche. Zudem sollen ab dem vierten Quartal 2026 Finanz- und Backoffice-Prozesse harmonisiert und die Logistik in Kirchhain zentralisiert werden. NuWays erwartet deshalb eine Verbesserung der EBITDA-Marge von minus elf Prozent im Geschäftsjahr 2025 auf fünf Prozent im Jahr 2027.

Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und setzen das Kursziel bei 4,40 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Die Einschätzung stellt ausdrücklich keine Anlageberatung dar.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 1,710EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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