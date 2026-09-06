Euro legt zu – starke US-Jobdaten bremsen die Erholung nur kurz

Schwächere Konjunkturdaten aus dem Euroraum belasteten den Euro nur begrenzt. Im August trübte sich die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone überraschend leicht ein. Marktteilnehmer richteten ihren Blick stattdessen vor allem auf die Entwicklung des US-Dollar, der am Donnerstag gegenüber sämtlichen wichtigen Währungen unter Druck stand. Besonders deutlich legte der japanische Yen zu und setzte damit seinen kräftigen Anstieg vom Vortag fort.

Der Euro hat im Wochenverlauf gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung zunächst bei 1,1603 US-Dollar gehandelt und notierte damit über dem Niveau vom Vorabend, als sie knapp unter der Marke von 1,16 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1578 Dollar fest.

Nach Einschätzung der Dekabank nährte die Stärke des Yen Spekulationen über eine mögliche Intervention am Devisenmarkt. Zudem sei eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank um 0,25 Prozentpunkte bei ihrer Sitzung am 18. September an den Märkten bereits vollständig eingepreist. Steigende Zinserwartungen in Japan können den Yen stützen, weil Anlagen in der japanischen Währung dadurch attraktiver werden.

Am Freitag erhielt der Euro zwischenzeitlich einen Dämpfer durch überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Beschäftigten in den Vereinigten Staaten stieg im August deutlich stärker als erwartet. Daraufhin fiel der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,16 Dollar. Ein robuster Arbeitsmarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins in absehbarer Zeit anheben könnte. Höhere US-Zinsen stärken üblicherweise den Dollar, da sie die Renditen auf Anlagen in der US-Währung erhöhen.

Allerdings holte der Euro seine Verluste im weiteren Handelsverlauf weitgehend wieder auf. Zuletzt wurde er im US-Handel bei 1,1619 Dollar gehandelt, nachdem er im frühen europäischen Geschäft noch etwas höher notiert hatte. Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg erklärte, die Fed müsse angesichts der Arbeitsmarktdaten nicht befürchten, dass die US-Wirtschaft in eine Beschäftigungskrise abrutsche. Damit könne sich die Notenbank wieder stärker auf die Inflationsentwicklung konzentrieren. Als entscheidenden nächsten Impuls gelten daher die US-Verbraucherpreise für August.

Die EZB setzte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1615 Dollar und am Freitag auf 1,1622 Dollar. Auch gegenüber dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung zuletzt zu. Gegenüber dem Yen stieg der Referenzkurs am Freitag auf 181,59 Yen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,161USD auf Forex (06. September 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.

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