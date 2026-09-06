🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro legt zu – starke US-Jobdaten bremsen die Erholung nur kurz

    Euro legt zu – starke US-Jobdaten bremsen die Erholung nur kurz
    Foto: adobe.stock.com

    **Euro legt im Wochenverlauf moderat zu – US-Arbeitsmarktdaten bremsen nur kurz**

    Der Euro hat im Wochenverlauf gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung zunächst bei 1,1603 US-Dollar gehandelt und notierte damit über dem Niveau vom Vorabend, als sie knapp unter der Marke von 1,16 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1578 Dollar fest.

    Schwächere Konjunkturdaten aus dem Euroraum belasteten den Euro nur begrenzt. Im August trübte sich die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone überraschend leicht ein. Marktteilnehmer richteten ihren Blick stattdessen vor allem auf die Entwicklung des US-Dollar, der am Donnerstag gegenüber sämtlichen wichtigen Währungen unter Druck stand. Besonders deutlich legte der japanische Yen zu und setzte damit seinen kräftigen Anstieg vom Vortag fort.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Nach Einschätzung der Dekabank nährte die Stärke des Yen Spekulationen über eine mögliche Intervention am Devisenmarkt. Zudem sei eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank um 0,25 Prozentpunkte bei ihrer Sitzung am 18. September an den Märkten bereits vollständig eingepreist. Steigende Zinserwartungen in Japan können den Yen stützen, weil Anlagen in der japanischen Währung dadurch attraktiver werden.

    Am Freitag erhielt der Euro zwischenzeitlich einen Dämpfer durch überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Beschäftigten in den Vereinigten Staaten stieg im August deutlich stärker als erwartet. Daraufhin fiel der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,16 Dollar. Ein robuster Arbeitsmarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins in absehbarer Zeit anheben könnte. Höhere US-Zinsen stärken üblicherweise den Dollar, da sie die Renditen auf Anlagen in der US-Währung erhöhen.

    Allerdings holte der Euro seine Verluste im weiteren Handelsverlauf weitgehend wieder auf. Zuletzt wurde er im US-Handel bei 1,1619 Dollar gehandelt, nachdem er im frühen europäischen Geschäft noch etwas höher notiert hatte. Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg erklärte, die Fed müsse angesichts der Arbeitsmarktdaten nicht befürchten, dass die US-Wirtschaft in eine Beschäftigungskrise abrutsche. Damit könne sich die Notenbank wieder stärker auf die Inflationsentwicklung konzentrieren. Als entscheidenden nächsten Impuls gelten daher die US-Verbraucherpreise für August.

    Die EZB setzte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1615 Dollar und am Freitag auf 1,1622 Dollar. Auch gegenüber dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung zuletzt zu. Gegenüber dem Yen stieg der Referenzkurs am Freitag auf 181,59 Yen.



    EUR/USD

    0,00 %
    +0,30 %
    +0,80 %
    +0,80 %
    -0,80 %
    +8,31 %
    -2,15 %
    +3,23 %
    +20,48 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,161USD auf Forex (06. September 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Euro legt zu – starke US-Jobdaten bremsen die Erholung nur kurz **Euro legt im Wochenverlauf moderat zu – US-Arbeitsmarktdaten bremsen nur kurz** Der Euro hat im Wochenverlauf gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung zunächst bei 1,1603 US-Dollar gehandelt und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     