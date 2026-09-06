SUSS MicroTec: Inkjet-Deal könnte die nächste Kursrally zünden

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research wertet das deutlich niedrigere Kursniveau als attraktive Einstiegschance. Neben der Bewertung spreche insbesondere die verbesserte Visibilität des Geschäfts für eine Erholungsperspektive. Dank wachsender Auftragsbestände sei das operative Geschäft im Jahr 2027 vergleichsweise gut berechenbar. Positiv beurteilt Schaumann zudem die am Donnerstag angekündigte Kooperation mit Manz Asia.

Die Aktie von SUSS MicroTec hat sich am Freitag nach dem jüngsten Kursrutsch stabilisiert. Die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie notierten zuletzt bei 71,70 Euro und damit rund fünf Prozent über dem Vortagesschluss. Am Donnerstag waren sie mit 66,75 Euro auf den niedrigsten Stand seit April gefallen. Seit dem im Juni erreichten Rekordhoch hatte der Titel zeitweise rund 44 Prozent verloren. Unterstützung bot nun die exponentielle 200-Tage-Linie, die von Marktteilnehmern häufig als langfristiger technischer Trendindikator herangezogen wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Inkjet-Lösungen für die Halbleiterfertigung und das Advanced Packaging. SUSS bringt seine Kompetenz bei Halbleiterprozessanlagen und Verpackungstechnologien ein, während Manz Asia über Erfahrung in der Inkjet-Technik sowie über einen etablierten Zugang zum Panel-Level-Packaging verfügt. Gemeinsam wollen die Unternehmen Entwicklungszeiten verkürzen und neue Lösungen schneller in die industrielle Fertigung überführen.

Für SUSS ist die Technologie ein wichtiger Baustein der langfristigen Wachstumsstrategie. Im Vergleich zu klassischen Beschichtungsverfahren ermöglicht Inkjet erhebliche Materialeinsparungen, eine höhere Kosteneffizienz und das gleichmäßige Aufbringen von Materialien auf komplexe dreidimensionale Strukturen. Damit eignet sich das Verfahren besonders für moderne Verpackungskonzepte und die Verarbeitung hochwertiger Materialien.

Nach Angaben von SUSS und Marktforschern könnte der jährlich adressierbare Anlagenmarkt für Inkjet-Anwendungen in der Halbleiterindustrie bis 2030 auf mehr als 800 Millionen US-Dollar wachsen. Analyst Schaumann hält für SUSS in diesem Bereich Umsätze von 100 Millionen Euro oder mehr für möglich. Das Unternehmen hatte sich das entsprechende Know-how bereits 2020 mit der Übernahme von PiXDRO gesichert.

Zusätzliche Wachstumschancen verspricht der Zugang zum Panel-Level-Packaging. Dieses gilt als aussichtsreich, weil es höhere Durchsätze, Kostenvorteile und die Fertigung komplexerer Packages ermöglichen soll. SUSS sieht die Kooperation daher als Unterstützung seiner „Ambition 2030“. Der Markt befindet sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die angekündigte Partnerschaft bietet somit beträchtliches Potenzial, muss ihre wirtschaftliche Wirkung jedoch erst durch konkrete Kundenaufträge und eine erfolgreiche Industrialisierung unter Beweis stellen.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,36 % und einem Kurs von 72,75EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.