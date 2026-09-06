Goldman Sachs rutscht bei Hypoport wieder unter die 5-Prozent-Marke

Zum 27. August belief sich der kombinierte Anteil aus direkten beziehungsweise zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten auf 5,01 Prozent. Einen Tag später lag die Gesamtposition bei 4,88 Prozent. Damit fiel der ausgewiesene Anteil wieder unter die Marke von fünf Prozent. Die Veränderung resultierte vor allem aus einer Verschiebung bei den gehaltenen beziehungsweise zugerechneten Instrumenten.

Die US-Investmentbank The Goldman Sachs Group, Inc. hat ihre meldepflichtige Position an der Berliner Hypoport SE Ende August geringfügig verändert. Dies geht aus zwei am 4. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Die Meldungen beziehen sich auf Veränderungen am 27. und 28. August.

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In der ersten Mitteilung wurden Goldman Sachs insgesamt 10.964 Stimmrechte beziehungsweise 0,16 Prozent des Grundkapitals zugerechnet. Hinzu kamen Instrumente mit einem Umfang von 4,85 Prozent. Davon entfielen 3,18 Prozent auf Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG. Genannt werden ein Rückrufrecht über 213.439 Stimmrechte beziehungsweise 3,11 Prozent sowie ein Nutzungsrecht über 5.007 Stimmrechte beziehungsweise 0,07 Prozent.

Weitere 1,67 Prozent entfielen auf Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG. Dazu gehörten ein Barausgleichs-Swap mit einer Laufzeit bis zum 11. August 2036 über 104.046 Stimmrechte sowie eine ebenfalls bar abzurechnende Kaufoption mit Fälligkeit am 31. Dezember 2030 über 10.513 Stimmrechte.

Für den 28. August weist die zweite Meldung 8.096 zugerechnete Stimmrechte oder 0,12 Prozent aus. Der Anteil der Instrumente sank auf insgesamt 4,76 Prozent. Bei den Instrumenten nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG verringerte sich der Bestand auf 3,11 Prozent. Das Rückrufrecht umfasste zuletzt 208.723 Stimmrechte, während das Nutzungsrecht unverändert mit 5.007 Stimmrechten angegeben wurde.

Die Positionen nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG summierten sich auf 1,65 Prozent. Der Swap wurde mit 102.584 Stimmrechten und die Kaufoption mit 11.125 Stimmrechten ausgewiesen. Beide Instrumente sehen weiterhin einen Barausgleich vor.

Als Gesamtzahl der Stimmrechte der Hypoport SE nennt die Mitteilung 6.872.164. Goldman Sachs erklärte, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu beherrschen, denen Hypoport-Stimmrechte zugerechnet werden. Die Meldungen stellen damit keine Aussage über eine strategische Beteiligungsabsicht dar, sondern dokumentieren formal die Veränderung von Stimmrechten und derivativen Positionen.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 84,35EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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