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    EZB, Inflation, Apple: Diese Termine bewegen die Märkte jetzt

    EZB, Inflation, Apple: Diese Termine bewegen die Märkte jetzt
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    **Wirtschaft und Finanzen: Notenbanken, Inflationsdaten und Haushalt im Fokus**

    Die zweite Septemberwoche steht an den internationalen Finanzmärkten im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten und mehrerer geldpolitischer Entscheidungen. In Deutschland richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die Industrieproduktion für Juli sowie die Sentix-Konjunkturerwartungen. Auf europäischer Ebene werden die endgültigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, zu Beschäftigung und Staatsausgaben im zweiten Quartal veröffentlicht. Zugleich beginnt im Bundestag die Haushaltswoche mit der Beratung des Haushaltsentwurfs 2027.

    Am Dienstag liefern China, Japan und mehrere europäische Länder neue Außenhandels- und Inflationsdaten. In Berlin werden die Etats für Verkehr, Umwelt, Digitalisierung und Wirtschaft beraten. Der Weltenergierat stellt zudem seine Publikation zur künftigen Energieversorgung vor. Mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress sowie der Automechanika stehen weitere Branchentermine auf der Agenda.

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    Unternehmensseitig prägen in dieser Woche Kapitalmarkttage und Hauptversammlungen das Bild. Oerlikon, Sandoz und Logitech treten in der Schweiz auf, Nike lädt zur Hauptversammlung. Am Mittwoch veröffentlicht der spanische Modekonzern Inditex Halbjahreszahlen. Apple stellt bei einem Special Event neue Produkte vor. Am Donnerstag folgen unter anderem Adobe mit Quartalszahlen sowie Macy’s. Die Versicherer Hannover Rück und Swiss Re informieren im Rahmen des Branchentreffens Rendez-Vous de Septembre über die Lage am Rückversicherungsmarkt.

    Der wichtigste geldpolitische Termin ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Anleger erwarten neben der Entscheidung selbst vor allem Hinweise zum weiteren Inflations- und Konjunkturkurs. In den USA stehen Erzeugerpreise, Immobilienmarkt- und Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt. Am Freitag folgen die US-Verbraucherpreise, die traditionell erhebliches Bewegungspotenzial für Anleihe- und Aktienmärkte besitzen. In der darauffolgenden Woche entscheidet die US-Notenbank über ihren geldpolitischen Kurs. Auch die Bank of England und die japanische Notenbank beraten über ihre Leitzinsen.

    Weitere Impulse werden aus China erwartet: Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Sachinvestitionen sollen am 15. September Hinweise auf die Dynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft geben. In Deutschland veröffentlicht das ZEW seine Konjunkturerwartungen.

    Politisch und wirtschaftlich bleibt außerdem der Klimawandel ein zentrales Thema. Frankreich stellt seiner Landwirtschaft nach einem von Hitze und Trockenheit geprägten Sommer mehr als eine Milliarde Euro an Hilfen bereit. Rund 65 Prozent des Staatsgebiets seien von außergewöhnlicher Dürre betroffen, die Ernteausfälle lägen in vielen Regionen durchschnittlich bei 50 Prozent. Die Maßnahmen sollen Liquiditätsengpässe überbrücken, Insolvenzen verhindern und die Produktion für 2027 sichern. Parallel rücken KI, Digitalisierung und erneuerbare Energien in den Fokus – unter anderem beim KI-Kongress, dem „Big Bang KI Festival“ und der Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht.



    Weizen

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    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 731,4PKT auf Ariva Indikation (04. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.






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