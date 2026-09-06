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    BVB: Book überzeugt mit Transferplan – Can fehlt in der Champions League

    BVB: Book überzeugt mit Transferplan – Can fehlt in der Champions League
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    **Borussia Dortmund: Ole Book überzeugt mit Transferstrategie – Kapitän Can fehlt in der Champions League**

    Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac hat dem neuen Sportdirektor Ole Book nach Abschluss der Transferperiode ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Die Zusammenarbeit sei „richtig sehr gut“ gewesen, sagte Kovac. Book habe sich seit seinem Amtsantritt Ende März kontinuierlich Gedanken über die sportliche Entwicklung des Vereins gemacht und die Transferplanung konsequent vorangetrieben.

    Mit Konstantinos Karetsas vom KRC Genk, Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki, Joey Veerman von der PSV Eindhoven, Joane Gadou von Red Bull Salzburg und Ethan Nwaneri vom FC Arsenal verpflichtete der 40-Jährige mehrere technisch versierte und entwicklungsfähige Spieler. Besonders die kurzfristige Leihe von Nwaneri bewertete Kovac positiv. Der Engländer kam, nachdem sich Konstantelias einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Die Verhandlungen zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

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    Kovac empfahl Book deshalb, sich nun dringend eine Auszeit zu nehmen. Ob der Sportdirektor seit seinem Wechsel von der SV Elversberg überhaupt Urlaub gemacht habe, sei fraglich, sagte der Trainer. Die Aussagen unterstreichen, dass Book im Klub bereits erhebliches Vertrauen genießt.

    Auch aus wirtschaftlicher Sicht fällt die erste Transferperiode des neuen Verantwortlichen ambitioniert aus. Nach Medienberichten tätigte Dortmund – einschließlich des bereits früher verpflichteten Justin Lerma – sieben Einkäufe für rund 110 Millionen Euro. Dem standen zehn Abgänge mit Einnahmen von etwa 40 Millionen Euro gegenüber. Zugleich soll die Gehaltsstruktur um rund 20 Millionen Euro entlastet worden sein. Der Kader wurde damit kleiner und kostengünstiger, soll nach Einschätzung des Umfelds aber zugleich stärker und zukunftsfähiger sein.

    Books Leitgedanke lautet „Passung“: Erfahrung und Talent sollen ausgewogen kombiniert werden. Auffällig ist, dass Dortmund keinen Spieler aus einer der europäischen Top-Fünf-Ligen fest verpflichtete. Stattdessen setzt der Verein auf junge Akteure mit Entwicklungspotenzial und möglichem künftigem Marktwert. In Fan- und Medienbeiträgen wird Books strukturierte Vorbereitung auf unterschiedliche Transferszenarien als klarer Unterschied zu seinem Vorgänger Sebastian Kehl hervorgehoben. Diese Einschätzungen sind allerdings als externe Bewertung und nicht als offizielle Klubbilanz einzuordnen.

    Sportlich muss Dortmund zunächst einen personellen Rückschlag verkraften. Kapitän Emre Can fehlt wegen seines seit März bestehenden Kreuzbandrisses auf der für die Champions League gemeldeten Kaderliste. Auch Konstantelias und Lerma wurden nicht berücksichtigt. Nachmeldungen sind frühestens Ende Januar möglich, sollte der BVB die Vorrunde überstehen. Can hatte bereits in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur neun Bundesligaspiele bestritten.

    Parallel richtet sich der Fokus auf den Bundesliga-Spieltag mit den Partien gegen Hoffenheim und dem späteren Auswärtsspiel des FC Bayern bei Schalke 04.



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