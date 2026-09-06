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    Deutsche Anleihen erholen sich – doch Inflation hält Märkte in Atem

    Deutsche Anleihen erholen sich – doch Inflation hält Märkte in Atem
    Foto: adobe.stock.com

    **Deutsche Staatsanleihen erholen sich leicht – Märkte bleiben im Bann von Inflation und Notenbanken**

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich im Wochenverlauf leicht stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg je nach Handelstag zwischen 0,04 und 0,22 Prozent auf zuletzt rund 123 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich bei 3,34 bis 3,35 Prozent. Damit blieb sie zwar deutlich unter dem zwischenzeitlichen Niveau von 3,39 Prozent, das den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren markiert hatte. Der jüngste kräftige Renditeanstieg wurde damit zunächst unterbrochen.

    Unterstützung erhielten die Anleihemärkte vor allem von den zuletzt etwas gesunkenen Ölpreisen. Der Rückgang dämpfte die Inflationserwartungen und nahm vorübergehend den Druck von den Renditen. Zuvor hatte der Ölpreisschub die Sorge verstärkt, dass ein anhaltend hoher Energiepreis die Teuerung erneut anheizen und die Europäische Zentralbank zu weiteren Zinsschritten zwingen könnte. Als ein Grund für die Entspannung am Ölmarkt wurden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur begrenzten Dauer erneuter Angriffe auf den Iran genannt. Eine nachhaltige Beruhigung der Lage im Nahen Osten und eine dauerhaft gesicherte Öffnung der Straße von Hormus sind jedoch weiterhin nicht absehbar.

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    Die Geldpolitik bleibt damit der entscheidende Einflussfaktor. An den Märkten wurde zuletzt fest mit einer Leitzinserhöhung der EZB in der kommenden Woche gerechnet. Auch die US-Notenbank Fed geriet in den Blickpunkt. Ein überraschend robuster US-Arbeitsmarktbericht erhöhte zwar die Wahrscheinlichkeit einer späteren Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten, stützte deutsche Anleihen jedoch nur kurzfristig. Nach Einschätzung von LBBW-Ökonom Elmar Völker kann sich die Fed angesichts des stabilen Arbeitsmarkts stärker auf die Inflationsentwicklung konzentrieren. Als besonders wichtig gelten die US-Verbraucherpreise für August.

    Konjunkturdaten aus Europa lieferten dagegen kaum Impulse. Die Stimmung im Dienstleistungssektor trübte sich im August überraschend ein, signalisiert aber weiterhin Wachstum. Auch der deutsche Auftragseingang in der Industrie entwickelte sich besser als erwartet. Der Zuwachs beruhte allerdings nahezu vollständig auf dem sonstigen Fahrzeugbau, der von staatlichen Verteidigungsinvestitionen profitiert. Ohne diese Großaufträge wäre der Auftragseingang gesunken.

    Für Deutschland gibt es zugleich vorsichtige Wachstumshoffnungen: Führende Forschungsinstitute haben ihre Prognosen für 2026 deutlich angehoben. Langfristig bleiben die Aussichten jedoch verhalten, sollte die Bundesregierung geplante Reformen nicht umsetzen. Ein stärkeres Wachstum könnte die Verschuldungsentwicklung verbessern und damit auch den Anleihemarkt entlasten.



    BUND Future

    +0,14 %
    -0,66 %
    -1,52 %
    -2,17 %
    -5,03 %
    -7,04 %
    -29,85 %
    +0,29 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 123,0EUR auf L&S Exchange (04. September 2026, 22:57 Uhr) gehandelt.




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