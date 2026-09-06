Deutsche Anleihen erholen sich – doch Inflation hält Märkte in Atem

**Deutsche Staatsanleihen erholen sich leicht – Märkte bleiben im Bann von Inflation und Notenbanken**

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich im Wochenverlauf leicht stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg je nach Handelstag zwischen 0,04 und 0,22 Prozent auf zuletzt rund 123 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich bei 3,34 bis 3,35 Prozent. Damit blieb sie zwar deutlich unter dem zwischenzeitlichen Niveau von 3,39 Prozent, das den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren markiert hatte. Der jüngste kräftige Renditeanstieg wurde damit zunächst unterbrochen.

Unterstützung erhielten die Anleihemärkte vor allem von den zuletzt etwas gesunkenen Ölpreisen. Der Rückgang dämpfte die Inflationserwartungen und nahm vorübergehend den Druck von den Renditen. Zuvor hatte der Ölpreisschub die Sorge verstärkt, dass ein anhaltend hoher Energiepreis die Teuerung erneut anheizen und die Europäische Zentralbank zu weiteren Zinsschritten zwingen könnte. Als ein Grund für die Entspannung am Ölmarkt wurden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur begrenzten Dauer erneuter Angriffe auf den Iran genannt. Eine nachhaltige Beruhigung der Lage im Nahen Osten und eine dauerhaft gesicherte Öffnung der Straße von Hormus sind jedoch weiterhin nicht absehbar.