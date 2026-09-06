Stromnetz-Sabotage: Fahndung nach mutmaßlichem Einzeltäter läuft weiter

Auslöser der Fahndung sind zwei Bekennerschreiben, die mehrere Medienhäuser und auch die Deutsche Presse-Agentur erhalten haben. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, die darin enthaltenen Informationen deuteten auf eindeutiges Täterwissen hin. Als mögliches Motiv gilt ein radikaler Klimaschutz, den Dobrindt als „Klimaterrorismus“ eines Einzeltäters bezeichnete. In einem Schreiben wird die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen als Verbrechen bezeichnet.

Die Ermittlungen zu einer Serie mutmaßlicher Sabotageakte gegen das deutsche Stromnetz laufen auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht ein 48-jähriger Mann aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen. In seiner Wohnung fanden Einsatzkräfte am Freitag Sprengstoff. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte später im rund 100 Kilometer entfernten Niederzier einen Lastwagen, der offenbar zu einem Wohnmobil umgebaut worden war. Der Gesuchte wurde dort jedoch nicht angetroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vorfälle konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen – Regionen, in denen weiterhin Braunkohle abgebaut und verstromt wird. In Brandenburg wurde am Dienstag nahe dem Kraftwerk Jänschwalde ein Angriff auf das Umspannwerk Turnow-Preilack verübt. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkten die Täter mit mehr als 20 selbst gebauten Flugkörpern leitfähiges Material auf Höchstspannungsleitungen. Zwei Kurzschlüsse waren die Folge, zu einem Stromausfall kam es nach Angaben des Netzbetreibers jedoch nicht.

Am selben Abend wurde ein Umspannwerk in Bergheim bei Köln attackiert. Dort führten manipulierte Leitungen zu einer Störung. Fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke an den Standorten Niederaußem und Neurath gingen zeitweise vom Netz. Drei Blöcke sind inzwischen wieder in Betrieb. Die vollständige Kapazität soll jedoch erst in der kommenden Woche erreicht werden: Für den Block Niederaußem K plant RWE Power die Wiederinbetriebnahme nach zusätzlichen Prüfungen am Dienstag.

Weitere mutmaßliche Vorrichtungen wurden in Dormagen, am Kraftwerk Weisweiler sowie in Hamm entdeckt. Auch in Sachsen sicherte die Polizei an zwei Orten insgesamt vier unbekannte Sprengvorrichtungen. Die Ermittler prüfen unter anderem den Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Ein extremistischer oder ausländischer Hintergrund ist bislang nicht geklärt.

Die Vorfälle haben eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur ausgelöst. NRW-Innenminister Herbert Reul fordert mehr Überwachungstechnik, darunter Kameras, Sensoren und Alarmsysteme. Amprion-Chef Christoph Müller verlangt zudem erleichterte Drohnenkontrollen und weniger öffentliche Angaben zu Netzstrukturen. Der Fall soll kommende Woche im Düsseldorfer Landtag beraten werden.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 58,36EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.