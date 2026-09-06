EU-Gebühr, Werbevorwürfe, „LOL Next“: Amazon gleich doppelt im Fokus

Die Kosten sollen nach Angaben der EU-Mitgliedstaaten die Online-Handelsplattformen tragen, nicht die Endkunden. Betroffen sein dürften neben chinesischen Anbietern wie Shein, Temu und AliExpress auch große Marktplätze wie Amazon. Eine formelle Zustimmung des Europaparlaments steht noch aus. Die Regelung ist Teil einer umfassenderen Zollreform, mit der die EU Verfahren vereinfachen, Abgaben effizienter erheben und gefährliche oder nicht konforme Waren konsequenter aus dem Verkehr ziehen will. Für 2027 ist zudem eine zentrale EU-Zollbehörde in Lille geplant.

Die Europäische Union verschärft ihren Kurs gegenüber dem boomenden Versandhandel mit Billigprodukten aus China. Ab dem 1. November soll auf kleine Pakete, die nach einer Online-Bestellung in die EU eingeführt werden, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr erhoben werden. Die Abgabe soll die nationalen Behörden für den Aufwand bei Sichtung, Zollabfertigung und Kontrolle der stetig wachsenden Sendungsmengen entschädigen. Über die konkrete Höhe muss die EU-Kommission noch entscheiden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Dimension des Problems ist erheblich: 2025 fertigten europäische Zollstellen rund sechs Milliarden Pakete von Onlinehändlern ab. Etwa 90 Prozent stammten aus China. Bereits seit Juli gilt unabhängig von der neuen Bearbeitungsgebühr ein pauschaler Zoll von drei Euro je Warengruppe in einer Sendung. Händler können diese Belastung an ihre Kunden weiterreichen. In Frankreich ging die Einfuhr kleiner Pakete seit Juli nach Regierungsangaben bereits um bis zu 40 Prozent zurück. EU-weite Daten liegen bislang nicht vor.

Amazon ist derweil nicht nur als möglicher Zahler der neuen Abgabe betroffen, sondern auch wegen seines Werbegeschäfts mit juristischen Vorwürfen konfrontiert. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und 22 Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Werbeauktionen über sieben Jahre manipuliert und dadurch möglicherweise zweistellige Milliardenbeträge zusätzlich eingenommen zu haben. Amazon soll häufig das volle Höchstgebot berechnet haben, obwohl nach den eigenen Regeln nur ein geringfügig höherer Betrag als das zweitplatzierte Gebot fällig gewesen wäre. Zudem steht der Vorwurf im Raum, fiktive Bieter eingesetzt zu haben. Amazon weist die Anschuldigungen zurück beziehungsweise muss sich nun in dem Verfahren verantworten.

Parallel setzt der Konzern auf Wachstum im Streaminggeschäft. Prime Video bringt am 10. September das Comedy-Spin-off „LOL Next“ mit Hazel Brugger an den Start und hat bereits eine zweite Staffel für 2027 angekündigt. Außerdem startet die achte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ zu Ostern. Die Fortsetzung „Perfekt Zusammen?!“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka ist ab 29. Januar 2027 verfügbar.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5USD auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.