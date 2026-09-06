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    Scout24 knackt 5-Prozent-Marke – BlackRock reduziert massiv seine Position

    Scout24 knackt 5-Prozent-Marke – BlackRock reduziert massiv seine Position
    Foto: Scout24 SE

    **Scout24 meldet eigenen Aktienbestand von mehr als fünf Prozent – BlackRock reduziert Beteiligung deutlich**

    Die Scout24 SE hat ihren Bestand an eigenen Aktien über die Schwelle von fünf Prozent erhöht. Nach einer am 4. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hält der Betreiber des Immobilienportals nun 3.609.648 eigene Aktien. Das entspricht bei insgesamt 72 Millionen Stimmrechten einem Anteil von 5,013 Prozent.

    Als Datum der Schwellenberührung nennt Scout24 den 3. September. In der vorherigen Veröffentlichung war der Anteil eigener Aktien mit 4,739 Prozent angegeben worden. Damit hat sich die Quote um 0,274 Prozentpunkte erhöht. Die Mitteilung erfolgt auf Grundlage von § 40 Abs. 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), der die Veröffentlichung von Veränderungen bei eigenen Aktien vorsieht. Ob die Veränderung auf einzelne Transaktionen, ein laufendes Aktienrückkaufprogramm oder andere gesellschaftsrechtliche Maßnahmen zurückgeht, geht aus der Meldung nicht hervor.

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    Parallel dazu hat der US-Finanzkonzern BlackRock seine Beteiligung an Scout24 deutlich reduziert. Laut einer zweiten, ebenfalls am 4. September veröffentlichten Meldung wurde die relevante Schwelle am 31. August unterschritten. BlackRock kommt nun auf 3,98 Prozent der Stimmrechte, entsprechend 2.864.109 Aktien. In der vorherigen Mitteilung hatte der Anteil der Stimmrechte noch 6,83 Prozent betragen.

    Zusätzlich weist BlackRock Finanzinstrumente aus, die bei der Berechnung der Gesamtposition berücksichtigt werden. Dazu zählen ein Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe über 28.575 Stimmrechte beziehungsweise 0,04 Prozent sowie Contract-for-Difference-Positionen über 195.055 Stimmrechte beziehungsweise 0,27 Prozent. Einschließlich dieser Instrumente beläuft sich die gemeldete Gesamtposition auf 4,29 Prozent. Zuvor hatte BlackRock insgesamt 7,20 Prozent ausgewiesen, davon 0,37 Prozent über Instrumente.

    Die Stimmrechte werden nicht direkt von BlackRock, Inc. gehalten, sondern über verbundene Gesellschaften zugerechnet. Die umfangreiche Meldekette umfasst zahlreiche BlackRock-Einheiten in den USA, Europa, Asien, Kanada und Australien. Angaben zu einem einzelnen Fonds oder einer konkreten Tochtergesellschaft als wirtschaftlich handelndem Aktionär enthält die Veröffentlichung nicht.

    Die beiden Meldungen zeichnen damit ein gegenläufiges Bild der Aktionärsstruktur: Während Scout24 seinen Bestand eigener Aktien auf mehr als fünf Prozent ausgebaut hat, hat BlackRock seine ausgewiesene Position gegenüber der letzten Meldung erheblich verringert. Über die Beweggründe beider Veränderungen machen die Pflichtmitteilungen keine Angaben.



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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 76,55EUR auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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