Vier der sechs Spitzenplätze bei der Finanzierung liegen im Osten

● Auswertung von 80.000 Finanzierungsanfragen für das erste Halbjahr 2026: Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen unter den Top 6 der meist finanzierten Länder

● Ostdeutsche KMU erhalten häufiger ein Finanzierungsangebot und häufiger eine Auszahlung als Unternehmen im Westen

● Kreditausfälle unter ostdeutschen KMU ebenfalls besser als der Bundesdurchschnitt

Berlin, 25. August 2026 – Der September läutet einen Wahlherbst im Osten Deutschlands ein: Sachsen-Anhalt stimmt am 6. September über seine Landesregierung ab, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Während das ganze Land gebannt auf den Osten schaut, geht die politische und gesellschaftliche Debatte mit den üblichen Vorurteilen einher: der Osten sei strukturschwach, rückständig, habe Nachholbedarf.

80.000 Finanzierungsdaten zeichnen ein anderes Bild. Vier der sechs Bundesländer, in denen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) am effektivsten an Finanzierung gelangen, liegen im Osten Deutschlands. Das zeigt eine Auswertung des digitalen KMU-Kreditgebers iwoca.

Brandenburg, Sachsen und Thüringen vor Bayern und Baden-Württemberg

Grundlage ist eine Bewertungsskala von 0 bis 100 Punkten, die vier Dimensionen zusammenfasst: den Anteil der Kreditanfragen, die zu einem Finanzierungsangebot führen, den Anteil, der tatsächlich in einer Auszahlung endet, die Zahl der Auszahlungen je 10.000 Unternehmen pro Bundesland und die durchschnittliche Auszahlungshöhe. Je höher der Wert, desto stärker aufgestellt sind die KMU in den Regionen: sie qualifizieren sich am häufigsten für Kredite und dort fließt das meiste Kapital.

An der Spitze stehen Hamburg mit 68 und Schleswig-Holstein mit 67 Punkten. Direkt dahinter folgen Berlin mit 62, Brandenburg und Sachsen mit jeweils 60 sowie Thüringen mit 56 Punkten. Bayern und Baden-Württemberg, die beiden wirtschaftsstärksten Bundesländer, kommen auf jeweils 41 Punkte. Gemessen an diesen vier Finanzierungskennzahlen schneiden kleine und mittlere Unternehmen im Osten insgesamt besser ab als die im Westen: Die ostdeutschen Bundesländer erreichen im Schnitt 54 von 100 Punkten, die westdeutschen 48.

Von der Zusage bis zur Rückzahlung ein konsistentes Muster

Auch mit Blick auf die Rückzahlungs-Disziplin zeichnet sich ein deutliches regionales Bild: Die Ausfallquote im ostdeutschen Kreditportfolio liegt knapp ein Fünftel unter dem westdeutschen Niveau. Alle drei Spitzenplätze bei der Rückzahlungs-Disziplin gehen an östliche Bundesländer: Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern führen die bundesweite Rangliste an. Damit ergibt sich für diese Regionen ein konsistentes Bild von der Zusage über die Auszahlung bis zur Rückzahlung, über den gesamten Kreditzyklus hinweg.

Großbanken ziehen sich zunehmend aus der Fläche zurück

Einzuordnen sind diese Werte auch mit einem Blick auf das Umfeld, in dem kleine und mittlere Unternehmen ihre Finanzierung heute organisieren. Denn schon seit Jahren ziehen sich die Banken aus der Fläche zurück, was vor allem den ländlichen Raum im Osten trifft. 2015 zählte die Bundesbank bundesweit noch rund 34.000 Zweigstellen der Sparkassen, Regionalbanken, Landesbanken, Bausparkassen und Großbanken. Ende 2025 waren es knapp 17.000. Die Zahl der Filialen hat sich in zehn Jahren also mehr als halbiert ( Deutsche Bundesbank, Bankstellenstatistik 2015 und 2025 ). Insbesondere die Präsenz der Großbanken konzentriert sich auf größere Städte wie Berlin, Leipzig oder Dresden, auf dem ostdeutschen Land sind sie persönlich kaum noch vertreten.

„Die Debatte über den Osten dreht sich seit Jahrzehnten um den vermeintlichen Rückstand. Unsere Daten zeigen etwas anderes: Wo Unternehmen aus Brandenburg, Sachsen oder Thüringen eine Finanzierung anfragen, führt das häufiger zu einem Angebot und häufiger zu einer Auszahlung als im Bundesschnitt. Das ist das Ergebnis dessen, was wir in unserer Kreditanalyse sehen: Kontoumsätze, Auftragslage, Zahlungsverhalten. Was in vielen Regionen fehlt, ist nicht die Wirtschaftskraft und nicht der Mut zu wachsen und zu investieren, sondern der schnelle, unbürokratische Zugang zu Kapital. Digitale Kreditgeber schließen zunehmend die Lücke, die Banken hinterlassen und machen es möglich, dass ein Handwerksbetrieb in der Prignitz eine Entscheidung in derselben Zeit bekommt wie einer in München. Und oft entscheidet genau das darüber, ob ein Auftrag angenommen werden kann oder nicht," sagt Fabian Platzen, Geschäftsführer von iwoca Deutschland.

Zur Methodik

Datenbasis: Auswertung von 80.000 iwoca-Finanzierungsanfragen mit NUTS-Code aus dem ersten Halbjahr 2026. Der Composite Score basiert auf vier Kennzahlen:

● Angebotsquote (Offer Rate): Anteil der Anfragen, für die iwoca ein konkretes Finanzierungsangebot unterbreitet. Sie spiegelt die Passung zwischen Anfrage und iwoca-Finanzierungsprofil wider, nicht eine allgemeine Bonitätsbewertung der antragstellenden Unternehmen.

● Realisierungsquote (Funding Rate): Anteil der Anfragen, die zu einer tatsächlichen Auszahlung führen.

● Auszahlungen pro 10.000 KMU: bereinigtes Aktivitätsmaß, das die Größe des regionalen Mittelstands berücksichtigt.

● Ø ausgezahltes Volumen: durchschnittliche Höhe der ausgezahlten Finanzierungen.

Während die übrigen Kennzahlen Nachfrage, Abschlussverhalten und Volumen abbilden, ist die Angebotsquote (Offer Rate) diejenige Metrik, in die eine Bewertung durch iwoca einfließt. Sie zeigt, wie gut Anfragen aus einer Region zum Finanzierungsprofil passen und damit auch mit entsprechender Bonität überzeugen. Daher erhält sie die höchste Gewichtung. Jede Metrik wird per Z-Score-Standardisierung normiert: Der Bundesdurchschnitt wird auf 50 gesetzt, jede Standardabweichung entspricht 15 Punkten. Ein Wert von 65 bedeutet also "eine Standardabweichung über dem deutschen Durchschnitt", ein Wert von 35 "eine Standardabweichung darunter". Der Composite Score ist die gewichtete Summe der vier normierten Werte Offer Rate: 35 %, Funding Rate: 25 %, Auszahlungen pro 10.000 KMU: 25 % und Ø ausgezahltes Volumen: 15 %

Über iwoca

iwoca ist Deutschlands führendes Fintech im Bereich der bankenunabhängigen Kreditvergabe. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 in London von dem Deutschen Christoph Rieche und dem Briten James Dear. Seit 2015 ist iwoca auch auf dem deutschen Markt aktiv mit Büros in Frankfurt und Berlin. Seit seiner Gründung hat iwoca über 120.000 Unternehmen Finanzierungen in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt – oft innerhalb von Minuten. Mit der Mission, eine Million Unternehmen zu finanzieren, kombiniert iwoca modernste Technologie, Data Science und einen 5-Sterne-Kundenservice, um seine Finanzierungen entsprechend den Kundenbedürfnissen zu gestalten. Für seinen Service in Deutschland bewerten bereits 6.000 Kleinunternehmen iwoca mit einem TrustScore von 4,9 von 5 Sternen auf Trustpilot .