🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Anleger bangen um Silberrallye

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis-Prognose: Warum dieser Freitag für Silber alles ändern könnte

    Die kurzfristige Fortsetzung der Silberrallye steht auf dem Spiel. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht hat die Zinssorgen noch einmal befeuert. Für Silber brechen nun schicksalhafte Handelstage an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke US-Arbeitsmarktdaten setzen Silber unter Druck
    • Höhere Renditen und Dollar belasten Silber
    • Schwächere US-Inflationsdaten könnten Silber stärken
    • Report: KI braucht Strom
    Anleger bangen um Silberrallye - Silberpreis-Prognose: Warum dieser Freitag für Silber alles ändern könnte
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: US-Arbeitsmarktbericht sorgt für Paukenschlag

    Die anstehende Fed-Leitzinsentscheidung liegt wie ein drohender Schatten über dem Silbermarkt. Das zeigte sich nicht zuletzt am Freitag, als überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten den Silberpreis stark unter Druck setzten. Die heftige erste Reaktion weist auf eine große Nervosität hin, die gegenwärtig unter den Marktakteuren herrscht. Im Anschluss erholte sich der Silberpreis wieder. Und diese Reaktion macht wiederum Hoffnung. Die Silberrallye ist noch am Leben.

    Unterm Strich sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für August allerdings für einen Paukenschlag. Gerade nach dem schwachen Juli-Bericht hatte ein Großteil der Marktakteure nicht mit dieser Stärke gerechnet. Neben Silber gerieten auch andere dollarsensible Edelmetalle und Rohstoffe unter Druck. Bei Gold bot sich daher ein ähnliches Bild. Der Goldpreis ging zunächst in die Knie, um sich sofort wieder zu erholen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Agnico-Eagle Mines Ltd!
    Long
    175,98€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    229,11€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleiherenditen und US-Dollar belasten Silber

    Die Entwicklung der Anleiherenditen ist das zentrale Thema für Silber. Die starken Arbeitsmarktdaten haben die Renditen für die US-Staatsanleihen nach oben getrieben. Der US-Dollar prosperiert vor diesem Hintergrund. Wie bereits in der gestrigen Gold-Kommentierung dargelegt, notieren die Renditen und der US-Dollar-Index aber noch unterhalb wichtiger Niveaus. Das heiß konkret: Den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen will es bislang nicht gelingen, sich oberhalb von 4,8 Prozent zu etablieren. Bei den Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen ist es der Bereich von 4,4 Prozent, der zwar immer wieder überwunden, aber nicht dauerhaft gehalten werden kann. 

    Die Gold-Silber-Ratio: Silber ist unterbewertet

    Der Goldpreis beendete die Handelswoche im Bereich von 4.432 US-Dollar, der Silberpreis im Bereich von 66,0 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt aktuell somit knapp 67. Angesichts eines langfristig relevanten Durchschnittswerts der Gold-Silber-Ratio von 60 lässt sich somit Silber gegenüber Gold ein gewisses Nachholpotenzial zusprechen.

    Silberpreis-Prognose: Dieser Freitag könnte für Silber alles ändern 

    Nach der Warsh-Rede auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium und den US-Arbeitsmarktzahlen sind Gold und Silber angezählt. Der Markt preiste zuletzt eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung durch die Fed ein. Die Blicke richten sich nun aber auf den Donnerstag (US-Erzeugerpreise) und vor allem auf den Freitag. Am 11. September steht die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten an. Am 15. und 16. September tagt bereits das FOMC der Fed und berät über die Geldpolitik. Die Terminkonstellation erhöht die Bedeutung der CPI-Daten deutlich. Sollten die Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnten sie dem Silberpreis einen kräftigen Schub geben. Nur stärker sollten sie besser nicht ausfallen, denn in diesem Fall würde das Bangen um die Silberrallye beginnen…

    Unsere letzte Silber-Kommentierung beendeten wir an dieser Stelle mit „[…] Man sollte Silber trotz aller Belastungsfaktoren keineswegs abschreiben. Solange das Edelmetall oberhalb von 54 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario per se intakt. Ein Ausbruch über das zuletzt hart umkämpfte Widerstandsniveau von 70 US-Dollar könnte das entscheidende Rallyesignal auslösen. Und dieses Signal könnte sich womöglich schneller einstellen, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte.]“ beendet. Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen. 

    Zum Abschluss aber noch ein Blick auf das Handelsgeschehen bei den Silberproduzenten. Hier präsentieren sich Aktien, wie Hecla Mining, Pan American Silver oder auch Fresnillo trotz jüngster Turbulenzen beim Silberpreis überraschend stark. Auch das ist ein Indiz dafür, dass die Silberrallye weiterhin intakt ist… 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger bangen um Silberrallye Silberpreis-Prognose: Warum dieser Freitag für Silber alles ändern könnte Die kurzfristige Fortsetzung der Silberrallye steht auf dem Spiel. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht hat die Zinssorgen noch einmal befeuert. Für Silber brechen nun schicksalhafte Handelstage an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     