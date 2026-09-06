Silberpreis-Prognose: Warum dieser Freitag für Silber alles ändern könnte

Unterm Strich sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für August allerdings für einen Paukenschlag. Gerade nach dem schwachen Juli-Bericht hatte ein Großteil der Marktakteure nicht mit dieser Stärke gerechnet. Neben Silber gerieten auch andere dollarsensible Edelmetalle und Rohstoffe unter Druck. Bei Gold bot sich daher ein ähnliches Bild. Der Goldpreis ging zunächst in die Knie, um sich sofort wieder zu erholen.

Die anstehende Fed-Leitzinsentscheidung liegt wie ein drohender Schatten über dem Silbermarkt. Das zeigte sich nicht zuletzt am Freitag, als überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten den Silberpreis stark unter Druck setzten. Die heftige erste Reaktion weist auf eine große Nervosität hin, die gegenwärtig unter den Marktakteuren herrscht. Im Anschluss erholte sich der Silberpreis wieder. Und diese Reaktion macht wiederum Hoffnung. Die Silberrallye ist noch am Leben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anleiherenditen und US-Dollar belasten Silber

Die Entwicklung der Anleiherenditen ist das zentrale Thema für Silber. Die starken Arbeitsmarktdaten haben die Renditen für die US-Staatsanleihen nach oben getrieben. Der US-Dollar prosperiert vor diesem Hintergrund. Wie bereits in der gestrigen Gold-Kommentierung dargelegt, notieren die Renditen und der US-Dollar-Index aber noch unterhalb wichtiger Niveaus. Das heiß konkret: Den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen will es bislang nicht gelingen, sich oberhalb von 4,8 Prozent zu etablieren. Bei den Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen ist es der Bereich von 4,4 Prozent, der zwar immer wieder überwunden, aber nicht dauerhaft gehalten werden kann.

Die Gold-Silber-Ratio: Silber ist unterbewertet

Der Goldpreis beendete die Handelswoche im Bereich von 4.432 US-Dollar, der Silberpreis im Bereich von 66,0 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt aktuell somit knapp 67. Angesichts eines langfristig relevanten Durchschnittswerts der Gold-Silber-Ratio von 60 lässt sich somit Silber gegenüber Gold ein gewisses Nachholpotenzial zusprechen.

Silberpreis-Prognose: Dieser Freitag könnte für Silber alles ändern

Nach der Warsh-Rede auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium und den US-Arbeitsmarktzahlen sind Gold und Silber angezählt. Der Markt preiste zuletzt eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung durch die Fed ein. Die Blicke richten sich nun aber auf den Donnerstag (US-Erzeugerpreise) und vor allem auf den Freitag. Am 11. September steht die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten an. Am 15. und 16. September tagt bereits das FOMC der Fed und berät über die Geldpolitik. Die Terminkonstellation erhöht die Bedeutung der CPI-Daten deutlich. Sollten die Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnten sie dem Silberpreis einen kräftigen Schub geben. Nur stärker sollten sie besser nicht ausfallen, denn in diesem Fall würde das Bangen um die Silberrallye beginnen…

Unsere letzte Silber-Kommentierung beendeten wir an dieser Stelle mit „[…] Man sollte Silber trotz aller Belastungsfaktoren keineswegs abschreiben. Solange das Edelmetall oberhalb von 54 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario per se intakt. Ein Ausbruch über das zuletzt hart umkämpfte Widerstandsniveau von 70 US-Dollar könnte das entscheidende Rallyesignal auslösen. Und dieses Signal könnte sich womöglich schneller einstellen, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte.]“ beendet. Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Zum Abschluss aber noch ein Blick auf das Handelsgeschehen bei den Silberproduzenten. Hier präsentieren sich Aktien, wie Hecla Mining, Pan American Silver oder auch Fresnillo trotz jüngster Turbulenzen beim Silberpreis überraschend stark. Auch das ist ein Indiz dafür, dass die Silberrallye weiterhin intakt ist…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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